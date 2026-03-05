鉅亨網新聞中心 2026-03-05 19:40

中國國務院周四 (5 日) 提出的政府工作報告中，「智能經濟」首度被列入新詞熱詞，引發市場高度關注。

當地媒體解讀認為，這不僅象徵著「人工智能 +」行動在連續三年寫入報告後邁向新階段，更釋放出國家戰略重心從傳統信息化、數位化全面轉向「智能化」的強大信號。

‌



智能經濟：新質生產力的爆發載體

國研新經濟研究院創始院長朱克力表示，所謂智能經濟，是以人工智能（AI）新質生產力最具爆發力的載體，它不再僅是輔助工具，而是推動經濟社會全方位轉型升級的「底層邏輯」。

與傳統「數字經濟」相比，智能經濟強調「自主決策」與「自主行動」，透過數據要素與全域智能化的深度融合，全面重塑生產、分配、交換與消費等各環節。專家預測，在「十五五」期間，智能經濟對 GDP 的貢獻將完成從「增量補充」到「核心支柱」的關鍵轉變。

政策驅動 AI 與製造業

中國政府工作報告明確提出要「打造智能經濟新形態」。工業和信息化部部長李樂成表示，2026 年將大力推動 AI 與製造業的「雙向奔赴」，重點攻關 AI 電腦、AI 手機、人形機器人、自動駕駛汽車及智能醫療器械等新一代產品。

為支撐這一願景，國家將實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，並發行 8000 億元新型政策性金融工具，精準助力人工智能與數字經濟等國家戰略重大項目。

2030 年邁向智能化社會