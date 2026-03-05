鉅亨網新聞中心 2026-03-05 15:40

根據 2026 年 3 月 5 日提請第十四屆全國人大四次會議審議的預算草案，中國 2026 年國防支出預算為 19,095.61 億元人民幣，比上年執行數增長 7%。這一增幅相較於 2025 年的 7.2% 略有下調，是中國軍費連續第 11 年維持個位數增長。

軍事專家分析指出，中國國防費用的增速一向強調「適度」原則，旨在尋求經濟建設與國防建設的均衡發展。北京外國語大學國際關係學院專家卓華認為，面對當前台海、南海的緊張局勢及周邊安全形勢的複雜化，中國軍費的增長動力已從過去的「補償性增長」轉向「被動性增長」。

中國官方強調，增加經費的首要目的是捍衛國家主權與領土完整，並應對日益嚴峻的外部干預挑戰。

儘管中國強調其國防開支占 GDP 比重 (約 1.5%) 長期低於世界平均水準 (2.5%) 及美國 (3.5%-4%)，但西方媒體與智庫對此仍持懷疑態度。

有分析指出，美國 2026 財年國防預算已突破上兆美元，而日本該年度防衛預算也超過 9 兆日元，再創新高。然而，西方觀察家如彭博專欄作家 Karishma Vaswani 警告，官方數字可能低估了實際支出，美方估計北京的實際國防投入可能比公布數字高出 40% 至 90%。

根據政府工作報告，北京正加速發展先進作戰能力，追求「高質量」國防現代化。重點項目包括 2025 年 11 月服役的航母「福建艦」、核三位一體能力 (空、陸、海基核飛彈) 以及遠程飛彈系統。此外，為了彌補實戰經驗的不足，中國正大量投資人工智慧 (AI) 以提升決策能力。