鉅亨網新聞中心 2026-03-05 14:00

中國官方周四 (5 日) 正式發布《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要（草案）》摘要。這份涵蓋 2026 年至 2030 年的宏偉藍圖，闡明了中國戰略意圖並明確政府工作重點。

中國發布「十五五」規劃綱要草案 描繪中國式現代化新藍圖(圖:shutterstock)

據中國官媒《新華社》報導，「十五五」時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位，是夯實基礎、全面發力的關鍵時期。

承前啟後的關鍵時期與宏觀戰略

綱要草案指出，在「十四五」規劃目標任務勝利完成的基礎上，中國發展進入了戰略機遇與風險挑戰並存的時期。面對深刻複雜的國際形勢，國家將以高質量發展為主題，確保在 2035 年基本實現社會主義現代化，屆時人均國內生產總值將達到中等發達國家水準。

建設現代化產業體系與科技自立自強

綱要草案強調，發展經濟的著力點必須放在實體經濟上。國家將加快建設製造強國、航天強國及交通強國，並構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

在科技領域，將抓住新一輪科技革命機遇，提升國家創新體系整體效能，引領發展新質生產力。這包括加強原始創新、關鍵核心技術攻關，並強化企業作為科技創新的主體地位。此外，數字中國建設將深入推進，透過「人工智能 +」行動賦能千行百業，促進生產方式的深層次變革。

擴大內需與高水準對外開放

為加快構建新發展格局，綱要草案提出堅持擴大內需為戰略基點，促進消費與投資的良性互動，並縱深推進全國統一大市場建設。在對外開放方面，中國將穩步擴大制度型開放，高質量共建「一帶一路」，並積極參與全球經濟治理，推動構建人類命運共同體。

區域協調發展與鄉村振興

綱要草案明確將落實區域協調發展戰略，鞏固京津冀、長三角、粵港澳大灣區作為動力源的作用。同時，將紮實推進鄉村全面振興，學習「千萬工程」經驗，建設宜居宜業和美鄉村。在城市化進程中，將深入推進以人為本的新型城鎮化，促進農業轉移人口全面融入城市。

民生保障與綠色轉型

在社會發展方面，綱要草案聚焦人口高質量發展，完善生育支持政策以應對老齡化與少子化挑戰。同時，將健全社會保障體系，紮實推進全體人民共同富裕。在環境保護上，將牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，以碳達峰碳中和為牽引，加快經濟社會發展全面綠色轉型，建設美麗中國。

國家安全與「一國兩制」