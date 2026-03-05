中國發出最強力承諾 誓言結束通縮並推動物價回升
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在 2026 年全國人民代表大會上，中國領導層針對困擾經濟長達 3 年的通縮陰影，發出了歷來最強烈的政策訊號。國務院總理李強在政府工作報告中明確承諾，政府將「引導總體物價水平回歸正值區間」。
相較於去年僅提到將物價保持在「合理區間」的溫和措辭，今年的表態顯得更為堅定且具迫切感。
當前中國正陷入自 1970 年代末轉型以來最長的通縮期。以 GDP 平減指數衡量，物價自 2023 年初以來持續下跌，這種長期的物價下滑已嚴重損害企業利潤並壓低勞工薪資。
儘管中國將今年的經濟成長目標設定在 4.5% 至 5% 的數十年低點，但如何扭轉物價跌勢已成為穩定經濟的重中之重。
為了達成此目標，中國人民銀行行長潘功勝表示，2026 年將實施「適度寬鬆」的貨幣政策。他指出，今年仍有下調存款準備金率 (RRR) 與降息的空間，以確保流動性充裕並促進「物價合理回升」。
此外，政府也計畫透過限制產業間的惡性競爭，解決電動車與電商等領域的產能過剩問題，以緩解價格下行壓力。
經濟學家預計，今年消費者物價和生產者物價將反彈——這一轉變主要歸功於大宗商品市場的上漲。美國總統川普對伊朗的戰爭也推高了全球油價，並危及中國重要的低價原油進口來源。
Gavekal Dragonomics 的中國經濟學家 He Wei 表示，如果目前的趨勢持續下去，GDP 平減指數很可能在今年轉正，甚至可能在未來幾個月內就轉正。他說：「但外部因素的影響將遠大於國內因素。」
物價回升也有望緩和貿易緊張局勢，因為國內通貨緊縮導致人民幣實際匯率貶值，使中國商品在海外更具吸引力。
