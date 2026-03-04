鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-04 16:10

隨著中東衝突持續升溫，全球能源市場面臨重大風險。摩根大通 (JPM-US) 分析師在一份報告中指出，若荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）持續關閉，伊拉克與科威特的原油供應可能在數日內開始停擺；到了中東衝突第八天，全球原油供應恐將每日減少約 330 萬桶。

根據《路透》報導，摩根大通週二（3 日）指出，伊拉克與科威特分別僅約有 3 天與 14 天的緩衝時間，之後將被迫暫停經由該海峽出口的原油。

‌



荷姆茲海峽位於波斯灣與阿曼灣之間，是一條狹窄但具高度戰略意義的水道，也是全球最關鍵的石油運輸咽喉之一，承載約全球五分之一的原油與液化天然氣運輸量。

摩根大通推估，若封鎖情勢延長，至第 15 天每日供應損失可能擴大至約 380 萬桶；到了第 18 天，缺口更可能升至每日 470 萬桶。

兩名伊拉克石油官員 3 日表示，若油輪無法自由通行荷姆茲海峽並抵達裝載港口，伊拉克將在數日內被迫削減超過每日 300 萬桶的原油產量。

美國總統川普同日表示，如有必要，美國海軍可能開始護送油輪通過荷姆茲海峽。