資金轉進美元避險？黃金多頭：長線漲勢不變

隨著中東衝突擴大，部分投資人轉向美元作為首選避險資產，但有交易員與分析師指出，金價長線多頭格局並未改變，急跌反而能吸引買盤進場。

在避險資金推升下，美元指數 (DXY) 周二 (3 日) 的上漲 0.5%，觸及逾三個月高點，反映市場重新評估全球央行降息前景，尤其是面臨能源價格再度飆升的石油進口國。

黃金雖然也被視為不確定時期的避險工具，且兼具抗通膨特性，但因為以美元計價，周二受美元強勢拖累而走低，現貨黃金挫跌 3.6% 至每盎司 5137 美元，觸及 2 月 20 日以來最低水準。

Koch Supply and Trading 前貴金屬主管 Robert Gottlieb 說：「在這種日子裡，如果你手上有獲利，會想盡可能降低風險部位。但基本面改變了嗎？答案是否定的。我們仍面臨持續的地緣政治與經濟不確定性。」

金價在 1 月 29 日創下每盎司 5594.82 美元歷史新高後，隨後兩個交易日急挫，這讓交易員變得更加謹慎。

Gottlieb 指出：「1 月 30 日讓大家學到教訓，要分清楚這是回檔還是接飛刀，避免被套住。」

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 本周將 2026 年平均金價預測調升 27% 至每盎司 5,620 美元，並預估 2026 年底之前的最高可能超過 6250 美元。

一名貴金屬交易員表示，當金價回落至 5100 美元附近，將吸引亞洲需求進場，因為避險買盤仍在延續。他指出，本周金市賣壓加重，與上周五在美以對伊朗空戰於周六展開前的大量買盤有關。

金價周一收在每盎司 5260 美元，為 1 月 30 日以來最高，隨後出現獲利了結賣壓。

另一方面，公債與股市同步下跌也對金價形成壓力，標普 500 周二下跌 1.5%。在股市劇烈修正時，投資人往往被迫出售包括黃金在內的避險資產，以補足保證金。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 指出，若投資人自新年前便持有黃金多單，如今可能選擇在股市面臨保證金追繳的情況下，先行獲利了結。

金價去年大漲 64%，部分原因是投資人對 2025 年標普 500 強勁漲勢感到不安，資金轉向實體黃金。

Ash 說：「短期來看，金價與股市的日常表現如同擲硬幣。但若這場戰事不幸拖長，黃金作為避險資產的長期吸引力仍難以取代。」