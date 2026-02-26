鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-26 17:10

黃金價格周四 (26 日) 重拾漲勢，收復每盎司 5200 美元關卡，儘管仍低於 1 月份創下的近 5600 美元歷史高點，但一些市場分析師相信，這波牛市尚未結束。

MKS PAMP 研究與金屬策略主管 Nicky Shiels 在最新報告中表示，若以歷史標準衡量，目前的黃金牛市仍處於「中期」階段，且具備進一步上漲的空間。

歷史周期的啟示：潛在目標價 6750 美元

Shiels 檢視了過去 50 年來的 5 次黃金牛市。目前的周期已持續 39 個月，期間金價上漲超過 200%，白銀上漲約 350%，而美元則下跌了 13%。她指出，目前的表現符合周期的中期特徵。若黃金能複製過往周期的平均持續時間與表現，這意味著到今年 10 月（即美國期中選舉期間），金價預計將達到每盎司 6750 美元。

她指出，這次牛市與以往不同，主要受到幾個重大的結構性轉變支撐：

多元化的需求支撐

報告強調，各國央行的持續買盤是支撐高金價的核心支柱。特別是新興市場央行仍有巨大的追趕空間，若要與已開發國家的黃金儲備水準持平，估計還需要 22000 噸的黃金，這相當於全球 6 年的原產供應量。

在零售市場方面，需求也呈現多元化趨勢。從 Costco 的實體金條銷售到數位交易所的黃金掛鉤代幣，零碎化持有讓更廣泛的資本得以參與。與此同時，機構投資者對黃金的配置目前仍處於投資不足的狀態，顯示後市仍有資金流入空間。

風險與展望