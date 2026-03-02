鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-02 20:43

綜合外媒周一 (2 日) 報導，美國與伊朗爆發戰事後，全球金融市場劇烈震盪。整體股市走低之際，軍工股逆勢上揚，油價大幅攀升，成為資金重新配置的焦點。投資人憂心戰事延續恐衝擊經濟成長並推升通膨壓力，能源與地緣風險溢價同步升溫。

美伊開戰後市場震盪！軍工股走強、油價大漲(圖：REUTERS/TPG)

軍工股成資金避風港

在歐洲市場，德國亨索爾特 (Hensoldt)、英國貝宜系統(BAE Systems) 盤中一度上漲約 5%，法國泰雷茲 (Thales)、德國倫克(Renk) 與義大利李奧納多 (Leonardo) 漲幅介於 1.6% 至 4% 之間。相較之下，泛歐 Stoxx 600 指數下跌約 1.2%，觸及兩週低點。

美股盤前方面，洛克希德馬丁 (LMT-US) 與諾斯洛普格魯曼 (Northrop Grumman)(NOC-US) 分別上漲約 5.5% 與 4.9%，標普 500 期貨則下跌約 1.1%。亞太市場方面，日本三菱重工與 IHI 上漲約 3%，新加坡 ST Engineering 亦走高。市場普遍將軍工股視為地緣衝突下的受惠族群。

投資策略師指出，當前市場最大變數在於衝突將持續多久。若局勢拖長，恐對全球成長動能與通膨預期帶來更大壓力。不過，分析人士也提醒，歐洲部分軍工企業今年以來基本面動能並未完全跟上股價漲勢，估值水準已處高檔，後續仍須觀察財報表現。

油價飆升 能源風險溢價升溫

能源市場反應更為劇烈。布蘭特原油盤中上漲 8.5%，報每桶 78 美元以上，早盤一度突破 82 美元；西德州中質原油 (WTI) 上漲逾 8%，報 72 美元以上。歐洲天然氣價格同步跳升，荷蘭 TTF 近月期貨大漲逾兩成。

市場憂心荷莫茲海峽航運受阻。該水道每日承載約 2,000 萬桶原油與成品油，約占全球石油運輸量兩成。近期多艘油輪改道或停航，戰爭保險費率急升，加上導航系統干擾風險升高，使運輸成本顯著增加。分析指出，即便未出現全面封鎖，只要保險溢價與改道持續，油價與運費便可能維持高檔。

部分援引石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 成員已同意小幅增產，以因應市場波動。不過，研究機構警告，若荷姆茲海峽長時間受限，全球閒置產能未必能完全填補缺口。伊朗目前日產原油約 330 萬桶，其中逾八成出口至中國。