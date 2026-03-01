連9月創歷史同期新高！韓2月出口額大增29% 半導體暴漲160%創單月新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-02 06:20

受全球半導體產業復甦及 AI 需求激增影響，南韓今年 2 月出口表現亮眼，創歷史同期新高紀錄。

南韓2月出口額大增29%創歷史同期新高 半導體暴漲160%創單月新高(圖:shutterstock)

根據南韓產業通商資源部周日 (1 日) 公佈的數據，2 月出口額達 674.5 億美元，較去年同期大幅成長 29%。儘管受春節假期影響，2 月工作日較去年同期減少 3 天，但按工作日計算的日均出口額仍達 35.5 億美元，年減 49.3%，首次突破 30 億美元大關。

自去年 6 月起，南韓月度出口額已經連續 9 個月刷新史上同期最高紀錄。

半導體成為拉動出口成長的核心動力，上月出口額達 251.6 億美元，年增 160.8%，不僅超越去年 12 月創下的 208 億美元紀錄，更刷新有統計以來單月最高水平，且連 3 月維持在 200 億美元以上。

專家指出，AI 技術擴張推動高階記憶體晶片需求攀升，是半導體出口飆升的關鍵原因。

然而，出口結構呈現明顯分化。在 15 項主要出口品項中，僅半導體、石化產品等 5 項成長，汽車及零件出口則顯著下滑，其中汽車出口額 48.1 億美元，年減 20.8%；汽車零件出口 14.5 億美元，降幅達 22.4%，主要受生產天數減少影響。

進口方面，上月南韓進口額 519.4 億美元，年增 7.5%，貿易順差達 155.1 億美元，創單月歷史新高且連續第 13 個月順差。