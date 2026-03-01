美伊緊張局勢持續升高 將如何影響全球市場？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-01 09:00

美國和以色列周六 (2 月 28 日) 對伊朗領導層發動攻擊。 美國總統川普聲稱這將消除一個安全隱患。隨著對局勢升級的擔憂加劇，此次攻擊令鄰近產油的波斯灣阿拉伯國家感到緊張，伊朗則向以色列發射導彈作為回應，以下是對這場衝突可能如何影響全球市場的分析。

美伊緊張局勢持續升高 如何影響全球市場？ (圖:shutterstock)

石油是衡量中東緊張程度的主要指標。伊朗是世界主要產油國之一，與石油資源豐富的阿拉伯半島隔荷姆茲海峽相望，全球約 20% 石油供應需經過此地。 衝突可能會限制石油進入全球市場並推高價格。

‌



上周五 (2 月 26 日)，布蘭特原油交易價格約為每桶 73 美元，今年來上漲五分之一。

四位知情人士周六透露，由於此次襲擊，一些石油巨頭及主要貿易商已暫停通過荷姆茲海峽運輸原油和其他燃料。

凱投宏觀首席新興市場經濟學家 William Jackson 指出，布蘭特油價恐升至每桶 80 美元左右，即去年 6 月伊朗持續 12 天的衝突期間的價格。

他表示，曠日持久的衝突恐影響供應，導致油價達到每桶 100 美元左右，將使全球通膨率增加 0.6 至 0.7 個百分點。

此外，這場衝突恐加劇全球市場的波動性。 由於川普的貿易稅收和科技股的大幅拋售，今年全球市場本就已劇烈震蕩。VIX 波動率指標過去一年上漲了三分之一，而美債隱含波動率上升約 15%。

匯市也難逃波動。根據澳洲聯邦銀行報告，美元指數去年 6 月下跌約 1%，但此次下跌僅暫時的，3 到 4 天後便反轉。

澳盛 (ANZ) 銀行分析師也出具研究報告指出，跌幅將取決於衝突持續時間和程度。「若衝突持續很長時間並擾亂石油供應，美元兌大多數貨幣 (日元和瑞郎除外) 將上漲。若石油供應中斷，美國將從更高的油氣價格中受益。」

瑞士央行則可能面臨壓力，因為瑞郎持續升值，兌美元今年來已走升 3%。

投資人也可能再次搶購黃金。黃金今年表現驚人，迄今漲幅 22%，白銀也同樣表現不俗。

這場衝突還可能增加對美債的需求，而美債殖利率近幾周一直在下降。

全球最大加密貨幣比特幣則已不再被視為避險資產，過去兩個月市值已蒸發超過四分之一。

包括沙烏地阿拉伯和卡達在內的中東股市周日 (1 日) 的交易情況，將成為投資者情緒的初步指標。 這些市場與油價密切相關，但戰爭升級可能對各經濟體產生連鎖反應。

Neovision Wealth Management 執行長 Ryan Lemand 說：「我認為，如果敵對行動全天持續，市場將會走低。根據衝突的嚴重程度，波斯灣國家股市可能下跌 3% 至 5%。

在上周四 (2 月 25 日) 為止的五個交易日，沙國股市下跌 1.3%，周線連續第二周收黑。 明 (2) 日重新開市的杜拜股市在過去兩周也出現下跌。