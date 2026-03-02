鉅亨網新聞中心 2026-03-02 09:50

德國工業正面臨來自中國的「第二波浪潮」，而這股浪潮恐怕不會退去。

德國《時代周報》（Die Zeit）指出，從堆高機、機械設備到電動車與高科技材料，中國企業正以更低價格、更快速度與日益成熟的技術，全面衝擊德國製造業的核心優勢。過去德國引以為傲的工程精密，如今已不再是牢不可破的護城河。

‌



以德國堆高機大廠永恒力（Jungheinrich）為例，其執行長布若斯卡（Lars Brzoska）回憶，八年前在上海展會上首次見到中國自主物流機器人時，已隱約感受到威脅。

隨後，大批中國堆高機湧入歐洲市場，價格僅為德國產品的一半。儘管耐用度與人體工學仍略遜一籌，但對許多中小企業而言已經「夠用」。

根據布若斯卡在漢堡總部展示的數據，2019 年中國製造商在歐洲中階堆高機市場的占比僅 11%，如今已升至三分之一，而且仍持續上升。

這並非單一企業的困境。《時代周報》指出，去年德國出口總額下滑 10%，而自中國進口卻幾乎以相同幅度增加。

以貨物價值計算，中國對德出口金額已是德國對中出口的兩倍以上。德國機械設備製造業聯合會（VDMA）對外經濟專家 Oliver Richtberg 直言，中國競爭對手是德國機械產業迄今面臨的最大戰略挑戰。

有人形容：「川普是一場風暴，而中國則是氣候變遷。」

第二波浪潮：從中階走向高階

30 年前，中國憑藉廉價產品打入全球市場，當時德國反而受益，中國需要德國機械設備，而富裕起來的中國消費者大量購買德國汽車與奢侈品。

但如今情勢逆轉。《時代周報》指出，中國企業不再只是廉價製造商，而是技術實力迅速提升的強悍對手。

他們已攻佔中等技術領域，並進一步向高科技與高階市場挺進。過去被認為難以複製的德國工程精密，如今證明並非神話。

在建築機械、機器人與注塑機等領域，中國企業的產量有時甚至相當於全球其他廠商總和。

Richtberg 分析，除了國家補貼、廉價原料與低利貸款等因素外，中國企業確實也具備「公平優勢」，例如較低的人力成本。在上海，薪資水準僅約德國的四成。

中國企業普遍奉行「996」工作文化，即早上 9 點到晚上 9 點，每週 6 天。相較之下，德國部分產業仍維持每週 35 小時工時。

《時代周報》指出，在北京的科技公司與工廠裡，幾乎全天候燈火通明。

德國博世（Bosch）執行長哈通（Stefan Hartung）也曾質疑，在全球競爭下，每週 40 小時是否足以應對挑戰。

布若斯卡則坦言，若能普遍回到 40 小時已屬理想。

電動車戰場：創新速度決勝負

中國浪潮在電動車領域尤為明顯。德國車廠 BMW 在中國市場的占比，從 2022 年至 2025 年間幾乎腰斬至 2.2%。

為反擊競爭，BMW 推出「新世代」車款 iX3，搭載全新中央電腦與高性能電池，續航超過 800 公里，並導入創新的「全景視域橋」顯示技術，將關鍵資訊投射至擋風玻璃底部。

然而，中國企業追趕速度驚人。

2025 年夏天，原本以手機與家電聞名的小米 (01810-HK) 推出電動 SUV「YU7」，同樣採用類似的擋風玻璃顯示設計。

這讓德國汽車業高層意識到，連高度複雜的研發成果，其技術半衰期也正迅速縮短。

北京的長期戰略：從追趕到超越

《時代周報》分析，中國崛起背後有明確國家戰略。北京已設定在 2049 年建國百年時，擺脫對外依賴。

數據顯示，中國在無人機、高鐵、太陽能模組、電動車及電池等領域已居世界領先地位。即將推出的第十五個五年計畫，目標已從「追趕」轉為「超越」。

面對競爭，歐盟已對部分中國產品展開反傾銷調查，並考慮強化政府採購優先採用歐洲產品的機制。但這類保護措施爭議不斷，也可能違背自由市場原則。