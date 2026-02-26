鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-26 09:18

中國國家主席習近平周三（25 日）在北京釣魚台國賓館會見德國總理梅爾茨，稱國際形勢正在經歷第二次世界大戰結束以來最深刻演變，並對下一步中德關係發展提出三點意見。

習近平見德國總理，稱國際形勢經歷二戰結束以來最深刻演變。（圖：新華社）

據《新華社》報導，習近平指出，中國和德國分別是世界第二、第三大經濟體，中德關係不僅關乎兩國利益，也對歐洲和世界有輻射效應。當前國際形勢正在經歷第二次世界大戰結束以來最深刻演變。世界越是變亂交織，中德兩國越要加強戰略溝通、增進戰略互信，推動中德全方位戰略夥伴關係不斷得到新發展。

習近平對下一步中德關系發展提出以下三點意見：

一是要做相互支持的可靠夥伴。中德兩國都立足自身、快速發展，堅持互尊互信、開放合作，書寫了互利共贏的成功故事。中國堅持和平發展道路，有能力和底氣實現中國式現代化，將繼續同包括德國在內的世界各國分享發展機遇。希望德方客觀理性看待中國發展，奉行積極、務實的對華政策，同中方一道推動中德關係行穩致遠。

二是要做開放互利的創新夥伴。德國政府在技術、創新、數位等領域提出新發展戰略，同中國「十五五」時期智慧化、綠色化、融合化發展方向高度契合。雙方應加強發展戰略對接，支持兩國人才、知識、技術雙向流動，促進人工智慧等前沿領域對話合作。雙方要正確把握競爭和合作的關系，尋求互利共贏的合作路徑，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

三是要做相知相親的人文夥伴。中德都是擁有深厚文化底蘊的大國，雙方要加強文明互學互鑑，密切人文交流，鞏固中德友好民意基礎。

據《新華社》報導，梅爾茨表示，願同中方一道，延續友好傳統，堅持相互尊重、開放合作，不斷深化兩國全方位戰略夥伴關係。德國企業界高度重視中國市場，希望進一步深化對華合作，實現互利互惠、共同發展。