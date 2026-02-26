鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-27 06:46

黃金周四 (26 日) 變動不大，投資人在美伊第三輪間接會談之前選擇在場邊觀望，等待地緣政治緊張是否有化解的跡象。

〈貴金屬盤後〉靜待美伊核談結果 金價持平 (圖:Shutterstock)

黃金現貨價報每盎司 5168.72 美元。

4 月交割的黃金期貨收低 0.6%，報每盎司 5194.20 美元。

‌



FOREX.com 市場分析師 Razan Hilal 說：「黃金和白銀正試圖突破各自的阻力價位——5200 美元和 90 美元——但本周迄今未能守住漲幅。如果短期內達成地緣政治協議，回檔風險將升高。」

伊朗高階官員表示，若美國把「核問題與非核問題」分開處理，美伊雙方有望達成協議框架，並強調剩餘分歧需要再第三輪日內瓦談判中彌合。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「市場高度關注第三輪談判走向，但無論結果如何，市場上正充斥著不確定性。」

Grant 預測，儘管短期可能回跌，仍預期金價將攀升至 5340.72 美元，並挑戰 5400 美元關卡。

美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 周三表示，美國對部分國家的關稅稅率，將從新實施的 10% 提高到 15% 甚至更高，但未具體點名貿易夥伴，也未提供更多細節。

與此同時，美國周四公布的首次申請失業救濟金人數小幅上升，在勞動力市場穩定的情況下，2 月失業率似乎將保持穩定。

市場仍預期美國聯準會 (Fed) 今年將有兩次降息。

其他貴金屬交易