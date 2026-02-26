〈貴金屬盤後〉靜待美伊核談結果 金價持平
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周四 (26 日) 變動不大，投資人在美伊第三輪間接會談之前選擇在場邊觀望，等待地緣政治緊張是否有化解的跡象。
FOREX.com 市場分析師 Razan Hilal 說：「黃金和白銀正試圖突破各自的阻力價位——5200 美元和 90 美元——但本周迄今未能守住漲幅。如果短期內達成地緣政治協議，回檔風險將升高。」
伊朗高階官員表示，若美國把「核問題與非核問題」分開處理，美伊雙方有望達成協議框架，並強調剩餘分歧需要再第三輪日內瓦談判中彌合。
Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「市場高度關注第三輪談判走向，但無論結果如何，市場上正充斥著不確定性。」
黃金本身不孳息，通常是地緣政治與經濟不確定性時期的保值工具。
Grant 預測，儘管短期可能回跌，仍預期金價將攀升至 5340.72 美元，並挑戰 5400 美元關卡。
美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 周三表示，美國對部分國家的關稅稅率，將從新實施的 10% 提高到 15% 甚至更高，但未具體點名貿易夥伴，也未提供更多細節。
與此同時，美國周四公布的首次申請失業救濟金人數小幅上升，在勞動力市場穩定的情況下，2 月失業率似乎將保持穩定。
市場仍預期美國聯準會 (Fed) 今年將有兩次降息。
其他貴金屬交易
- 弱勢美元來襲！2026 歐日圓操作全攻略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉金價走軟 受制於美元升值與獲利了結賣壓
- 〈貴金屬盤後〉金價回升 川普關稅和美伊會談刺激避險需求
- 〈貴金屬盤後〉金價攀上三周高點 川普關稅計畫不確定性引發避險需求
- 一紙協議還是一場戰爭？川普面臨伊朗抉擇
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告