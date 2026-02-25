〈貴金屬盤後〉金價回升 川普關稅和美伊會談刺激避險需求
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周三 (25 日) 回升，投資人擔憂美國總統川普最新關稅可能推升通膨，因而轉進避險的黃金，而美國與伊朗周四即將舉行的會談，也持續支撐避險買盤。
美國周二開始對全球進口商品加徵 10% 的臨時關稅，但白宮官員表示川普政府正試圖把稅率提高至 15%。
川普在國情咨文演講中表示，「幾乎所有」國家和企業都希望維持與華盛頓現有的關稅及投資協議。
川普同時闡述對伊朗採取軍事行動的理由，表示絕不允許這個全球最大的恐怖主義資助國擁有核武。伊朗與美國預定周四在日內瓦舉行第三輪核談判。
金價曾在 1 月 29 日觸及每盎司 5594.82 美元的歷史高點，今年以來共上漲 20%。
美銀 (BofA) 在報告中指出：「投資人提高黃金部位的步伐已放緩，因此我們預料金價在春季可能趨弱，不過關稅不確定性再度升溫，可能讓眼前的盤整期相對短暫。」
美銀同時預測，未來 12 個月金價將突破每盎司 6000 美元。
