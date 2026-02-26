鉅亨網編譯段智恆 2026-02-27 01:00

國際油價周四 (26 日) 走高，美國與伊朗在日內瓦舉行第三輪核談判之際，市場對談判前景轉趨謹慎，軍事衝突風險再度成為焦點。紐約西德州中級原油 (WTI) 一度回升至每桶 66 美元上方，抹去盤中最大 2.8% 的跌幅。此前伊朗國營媒體報導，德黑蘭不會允許濃縮鈾離境，令談判氣氛再添變數。

截稿前，4 月交割的布蘭特原油期貨上漲 1.38%，至每桶 71.83 美元；4 月交割的西德州原油期貨上漲 1.10%，至每桶 66.14 美元。

‌



濃縮鈾問題仍是雙方主要僵局。美方先前表態，伊朗需將相關庫存運往第三國或進行稀釋處理。若無法就此達成協議，市場憂心美國可能在中東採取軍事行動，而該地區約占全球原油供應三分之一。

美國總統川普已為談判設定最後期限，並警告若未能達成協議將面臨後果。同時，美方近期對逾 30 個涉及伊朗石油與武器銷售的實體祭出新一輪制裁，加大對德黑蘭的壓力。

盤中早些時候，油價曾因阿曼官員透露談判出現「具創意且正面的想法」而走低。不過在雙方暫時休會、稍晚將恢復會談的消息傳出後，市場重新評估風險。瑞銀 (UBS) 大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 表示，儘管北海市場顯示供應偏弱跡象，但投資人關注焦點仍在日內瓦談判結果。

油市目前夾在兩股力量之間：一方面，市場預期今年可能出現供應過剩；另一方面，伊朗相關地緣政治風險升溫。布蘭特原油與 WTI 價差擴大至每桶 5.75 美元，創 2024 年 4 月以來最大，顯示市場結構出現變化。

供應面方面，沙烏地阿拉伯本月原油出口量可望創近三年新高，伊朗近期亦加快裝船速度，伊拉克、科威特與阿聯酋出口同步上升。