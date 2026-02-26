鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-27 07:00

國際油價周四 (26 日) 震盪走低，投資人密切關注美國與伊朗核子談判的進展，並擔憂中東局勢一旦升級可能隨之引發的供給問題。

〈能源盤後〉關注美伊談判進展 油價震盪走低 (圖:Shutterstock)

布蘭特原油期貨下跌 10 美分或 0.14%，收在每桶 70.75 美元。

美國西德州中級原油 (WTI) 收低 21 美分或 0.32%，收在每桶 65.21 美元。

美國與伊朗周四在日內瓦就長期核爭端舉行間接會談，以避免衝突。投資人心繫與談判有關的進展，導致原油期貨價格在周四盤中來回震盪。

在會談登場前，美國遭披露堅持要求伊朗實現零濃縮鈾，並要求將所有 60% 濃縮鈾運往美國，曾讓談判陷入僵局，油價一度上漲超過每桶 1 美元。

但諮詢公司 Rystad Energy 石油分析副總裁 Janiv Shah 指出，隨著兩國將談判延長至下周，立即開戰的可能性已經降低，油價也跟著回落。

伊朗外交部長表示，周四的會談是迄今與美國最嚴肅的交流，伊朗已明確提出解除制裁的要求及相關程序。他並證實，談判將於下周繼續。

阿曼外交大臣先前也表示，周四的談判取得重大進展。

杜拜石油交易員 Shohruh Zukhritdinov 說：「原油拋售本質上是市場消除地緣政治風險溢價的表現。」