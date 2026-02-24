〈能源盤後〉伊朗釋善意 油市觀望第三輪核談判 原油回落1%

鉅亨網編譯許家華 2026-02-25 05:46

國際油價周二收低約 1%，因伊朗表態願意採取必要措施以促成與美國達成核協議，市場對供給中斷的擔憂有所緩解。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特原油 (Brent) 期貨收於每桶 70.77 美元，下跌 72 美分或 1.0%。

西德州中質原油 (WTI) 期貨收於每桶 65.63 美元，下跌 68 美分或 1.0%。

美伊預計於本周四在日內瓦舉行第三輪核談判。美方要求伊朗放棄其核計畫，伊朗則否認試圖發展核武。伊朗副外長周二進一步表示，德黑蘭已準備好為達成協議採取一切必要措施。

市場人士指出，若談判取得進展，將降低供應受阻的風險。瑞銀 (UBS) 分析認為，只要中東緊張情勢未進一步升級、且未出現實質供應中斷，未來數周油價可能溫和走低。

北達科他州礦產資源部門主管周一表示，因美伊緊張局勢，美國原油價格目前包含每桶約 3 至 4 美元的地緣政治風險溢價。北達科他州為美國第三大產油州。能源企業高層則指出，若要擴大產量，油價需回升並維持在每桶 70 美元水準之上。

不過，地緣政治風險並未完全消退。美國國務院周一表示，將自駐貝魯特 (Beirut / 黎巴嫩首都) 大使館撤離非必要政府人員及其家屬，因外界憂心與伊朗發生軍事衝突的風險升高。有消息人士指出，伊朗接近與中國達成協議，採購反艦巡弋飛彈。

在美國政策面方面，美國已於周二開始徵收臨時性的 10% 全球進口關稅，但川普政府正推動將稅率提高至 15%。白宮官員表示，此舉是在上周最高法院裁決挫敗後的調整措施，使關稅政策前景更加複雜。

供應端亦出現多重變化。自卡拉卡斯與華盛頓達成供應協議以來，貿易商與委內瑞拉原油買家已首次租用超大型原油運輸船 (VLCC) 自南美出口，預計自 3 月起加快出貨並增加對印度的供應。

歐洲方面，歐盟委員會計畫於 4 月 15 日提出永久禁止進口俄羅斯石油的法律提案，時間點選在匈牙利國會選舉後 3 天。

俄羅斯方面，國有石油管線壟斷企業 Transneft 因烏克蘭無人機襲擊一座為主要油港與樞紐服務的泵站，已將原油輸入量削減約 25 萬桶 / 日。

市場同時關注美國庫存數據。美國石油協會 (API) 將於周二公布周度庫存報告，美國能源資訊局 (EIA) 則於周三發布官方數據。分析師預估，截至 2 月 20 日當周，美國原油庫存增加約 150 萬桶。