鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-20 05:32

受軍事衝突風險及美國原油庫存意外大幅下降的雙重刺激，國際油價周四 (19 日) 延續漲勢，觸及半年以來新高。

布蘭特原油期貨周四收盤上漲 1.31 美元，漲約 1.9%，結算價為每桶 71.66 美元。紐約商品交易所 3 月交割的西德州原油 (WTI) 期貨上漲 1.24 美元，漲 1.9%，收於每桶 66.43 美元。

‌



這是油價連續第二天大幅上漲，並創自去年 8 月初以來新高。在周三的交易中，兩大基準油價已分別飆升超過 4%。市場分析認為，交易員正迅速將潛在的供應中斷風險納入定價。

油價飆升的核心驅動力來自於中東產油區日益嚴峻的軍事對抗風險。多份報導指出，美國正考慮對伊朗採取軍事行動。

美國總統川普向伊朗發出最後通牒，要求其必須就核計畫達成「有意義的協議」，否則「壞事將會發生」。報導稱，川普似乎已設定了 10 天的期限。此外，美國已向當地部署了航空母艦、軍艦及戰鬥機。

有報導引用國家安全官員的話稱，美軍最快可能於周六發動襲擊。同時，伊朗方面也不甘示弱，近期暫時關閉了戰略要道荷姆茲海峽進行演習，並計畫在南部地區進行火箭發射演習。

荷姆茲海峽是全球石油貿易的生命線，全球約 20% 的石油供應需經過此水道。澳盛銀行 (ANZ) 分析師指出，局勢升級若干擾該海峽的航運，將對油市造成巨大衝擊。

除了地緣政治壓力外，基本面數據也為油價上漲增添了助力。美國能源資訊管理局 (EIA) 報告顯示，截至 2 月 13 日當周，美國原油庫存意外減少了 900 萬桶，這與分析師預測的增加 210 萬桶形成強烈反差。此外，汽油和餾分油庫存也有所下降，顯示消費者需求強勁。

在國際供給方面，沙烏地阿拉伯的原油出口量降至每日 698.8 萬桶，為去年 9 月以來最低。儘管如此，市場傳聞 OPEC+ 及其盟友可能從 4 月起恢復增產，但在目前的動盪局勢下，供應緊縮的擔憂占據了主導地位。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 指出，市場對美國可能在不久後發動襲擊的預期，將持續推動油價在預期中反彈。