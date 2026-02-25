〈能源盤後〉庫存超預期大增 但市場緊盯美伊核談判 原油持穩

鉅亨網編譯許家華 2026-02-26 05:46

國際油價周三 (25 日) 收盤變動不大，儘管美國原油庫存增幅遠超市場預期，但市場對美伊潛在軍事衝突可能衝擊供應的憂慮依舊主導盤勢。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨收漲 8 美分，報每桶 70.85 美元。

西德州中級 (WTI) 原油期貨收跌 21 美分，報每桶 65.42 美元，整體呈現高檔震盪格局。

‌



美國能源資訊署 (EIA) 公布，上周美國原油庫存增加 1,600 萬桶，主因煉油廠開工率下降且進口量上升，遠高於路透調查分析師原先預估的增加 150 萬桶。然而，EIA 所公布的庫存調整數據 (即未能歸因的原油庫存變動) 上周達到每日 270 萬桶，創下紀錄新高，令數據真實供需狀況引發討論。

瑞銀大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 指出，「這份偏空的 (EIA) 報告顯示原油庫存大幅增加，但價格影響有限，因為目前油市更受其他因素左右，例如中東地緣政治緊張局勢。」

近期油價已因中東情勢升溫而走高。布蘭特原油上周五觸及 7 月 31 日以來最高水準，WTI 則在周一創下 8 月 4 日以來高點。此前，美國在中東部署軍事力量，試圖迫使伊朗就其核計畫與彈道飛彈計畫重返談判桌。若衝突延長，恐干擾伊朗這一石油輸出國組織 (OPEC) 第三大產油國的供應，並波及其他中東產油國。

美國總統川普周二在國情咨文演說中短暫闡述可能對伊朗動武的立場，表示不會允許其所稱的「全球最大恐怖主義資助國」擁有核武。美方特使 Steve Witkoff 與 Jared Kushner 預計周四在日內瓦與伊朗代表團舉行第三輪會談。伊朗外交部長 Abbas Araqchi 周二則表示，與美國達成協議「近在咫尺，但前提是外交優先」。

BOK Financial 資深副總裁 Dennis Kissler 指出，真正的問題在於「若美國對伊朗發動攻擊，伊朗的石油生產或出口將在多大程度上被迫中止」。他表示，許多交易員認為，若伊朗產量受阻，沙烏地阿拉伯可迅速提高產量填補缺口，而美軍在區域內的存在也可能確保霍爾木茲海峽道暢通。不過，在會談結果明朗前，原油市場仍將維持緊張交易。

兩名熟悉計畫的消息人士向路透透露，OPEC + 最大產油國沙烏地阿拉伯已啟動一項短期增產與出口激增方案，以防美國打擊伊朗導致原油供應受阻。另有三名了解 OPEC + 決策思路的消息人士表示，OPEC + 可能考慮自 4 月起每日增產 13.7 萬桶，結束為期三個月的增產暫停，以迎接夏季需求高峰並因應美伊緊張推升的油價。

包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、哈薩克、科威特、伊拉克、阿爾及利亞與阿曼在內的 8 個 OPEC + 產油國將於 3 月 1 日舉行會議，市場關注是否正式啟動增產。

此外，關稅不確定性也加劇投資人憂慮。川普政府先前宣布的 10% 全球臨時關稅已於周二生效，此前最高法院作出重大裁決放行相關措施。川普隨後表示稅率將為 15%，但尚不清楚何時實施及是否全面適用。美國貿易代表 Jamieson Greer 周三表示，部分國家的關稅稅率將由目前新實施的 10% 提高至 15% 或更高，但未點名具體貿易夥伴，也未提供更多細節。