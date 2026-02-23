〈能源盤後〉市場緊盯美伊核談與美國關稅走向 油價徘徊在6個月高點

鉅亨網編譯許家華 2026-02-24 05:32

國際油價周一 (23 日) 小幅回落，但仍維持在六個月高點附近，市場焦點集中在美伊第三輪核談判，以及美國最新關稅政策變數所帶來的經濟不確定性。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨收在每桶 71.49 美元，下跌 27 美分，跌幅 0.38%。

美國西德州中質原油 (WTI) 收報每桶 66.31 美元，下跌 17 美分，跌幅 0.26%。

伊朗方面釋出訊號，表示願就其核計畫作出讓步，以換取制裁解除及其濃縮鈾權利獲得承認。根據一名美國高階官員說法，美國特使 Steve Witkoff 與 Jared Kushner 將於周四在 Geneva 與伊朗代表團會面，展開新一輪談判。

Price Futures Group 分析師 Phil Flynn 表示，「這似乎顯示伊朗對討論其核計畫持更開放態度」，但他同時警告，對伊朗發動攻擊的風險仍然偏高。隨著市場對美伊潛在軍事衝突的憂慮升溫，布蘭特油價上周累計上漲逾 5%，並一度觸及每桶 72.34 美元，創下自 2025 年 7 月以來新高。

另一方面，關稅政策的不確定性同樣牽動市場神經。美國最高法院上周裁定，否決了總統川普部分關稅計畫的關鍵內容，再度引發投資人與企業對貿易政策走向的疑慮。瑞穗能源期貨主管 Bob Yawger 指出，在最高法院裁決後，關稅前景的不明朗拖累股市，油市亦隨之走低。「關稅在可預見的未來將是一場災難。沒有人真正知道發生什麼事，也不知道會持續多久。」

美國海關與邊境保護局表示，將於美東時間周二凌晨 12 時 01 分 (格林威治時間 0501) 起，暫停依據「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act) 所徵收的關稅。不過，川普周六表示，將把針對所有國家進口商品的臨時關稅，從 10% 提高至 15%，此為法律允許的上限。