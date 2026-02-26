鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-26 08:31

紐約聯準銀行最新研究顯示，全球關鍵利率「自然利率」正顯著上升，核心驅動因素也許是美債吸引力下降。

紐約聯準銀行：政府債券吸引力下降 推動關鍵利率上升(圖:shutterstock)

自然利率是指經濟充分就業、通膨穩定時的短期利率基準，對央行制訂政策利率有重要參考價值，Fed 主席鮑爾曾將其比作「水手航行依賴的恆星」。

研究人員在部落格上發文指出，自 2019 年以來，美國及已開發經濟體的自然利率已經上升約 1 個百分點，其中投資人對美債安全性和流動性的興趣減弱，可能貢獻大約一半的升幅。

這一現象體現在美國公司債利差縮小，當政府債券不再被視為絕對安全資產，資金轉向公司債，推高整體利率中樞，背後原因也許跟已開發國家政府債務激增有直接關係。

研究也顯示，除債券吸引力下降外，後疫情時代自然利率上升也受到多重因素推動，如 AI 驅動的生產力成長前景改善、人口老化下債務與 GDP 比率攀升，以及對全球軍費支出增加的預期。

紐約聯準銀行分析指出，1990 年至 2019 年間，投資者對安全資產的偏好曾持續壓低政府債殖利率，帶動自然利率下行，但當前趨勢已徹底逆轉。

儘管自然利率是理論概念，但其變化直接影響央行決策。研究人員強調，這項指標上升意味著經濟潛在成長動能增強，也可能預示著長期利率中樞上移。