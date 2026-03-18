鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-03-19 07:01

中國找礦戰略行動再次取得重大突破。根據自然資源部的最新消息，四川冕寧、甘肅宕昌地區近期發現了四種關鍵礦產資源，分別為稀土、螢石、重晶石以及銻礦。

據悉，「十四五」時期，中國新一輪找礦突破戰略行動交出亮眼成績單：新發現 10 個億噸級油田、19 個大型氣田，鈾、銅、金、鋰、鉀鹽等關鍵礦產資源量大幅增長，西藏超億噸級銅礦、山東萊州西​​嶺超大型金礦、川雅江雅江雅江雅江索等。

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一批世界級的資源基地相繼浮出水面，包括西藏的超億噸級銅礦、山東萊州西​​嶺的超大型金礦，以及四川雅江發現的亞洲最大單體鋰礦。這些成果標誌著我國在能源與戰略金屬的自給自足能力上邁上了新階梯。

這次發現的稀土、螢石、重晶石和銻，在現代工業體系中佔據核心地位。稀土被譽為工業維生素，是高科技產業不可或缺的元素，而螢石和重晶石則是化學與能源開採的重要基礎材料。

在軍工製造、尖端工業以及半導體領域，這四種材料發揮著不可取代的作用。它們是製造精密設備、高性能半導體裝置以及先進武器系統的關鍵原料，直接關係到國家產業的安全與全球競爭力。