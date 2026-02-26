鉅亨網編譯鍾詠翔
京東集團 (JD-US)(09618-HK) 創始人劉強東進軍遊艇業引發關注，據《南方都市報》周三（25 日）報導，劉強東表示，已經接到五艘大型遊艇的訂單，是 72 公尺的雙體船，每艘船平均賣 6,000 萬歐元。
劉強東表示，製造業跟網路不一樣，可能需要 10 年 20 年通過品質、技術、綠色環保獲得全世界消費者的認可。
劉強東創立的獨立遊艇品牌 Sea Expandary，周二與深圳、珠海等地政府簽署戰略合作協議。Sea Expandary 預計將在珠海投資建設遊艇製造基地，在深圳建設遊艇事業中國總部，參與深圳多座碼頭及配套設施的建設營運。
此外，Sea Expandary 還將在大灣區布局研發創新中心、遊艇營運服務中心、保稅維修中心等一系列配套機構。
針對此次投資，劉強東表示，中國國內遊艇企業投資額小，而且分散，幾乎沒有一家遊艇製造公司投資額超過人民幣 1,000 萬元，此次其投資 50 億元，這樣才可和全球企業競爭。
劉強東稱，該投資為個人投資，他本人不會直接參與營運管理。長期願景是推動遊艇產品大眾化，目標是研製出售價約人民幣十萬元的遊艇，讓普通工薪階層也能擁有和使用遊艇。
