鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-26 10:36

京東集團 (JD-US)(09618-HK) 創始人劉強東進軍遊艇業引發關注，據《南方都市報》周三（25 日）報導，劉強東表示，已經接到五艘大型遊艇的訂單，是 72 公尺的雙體船，每艘船平均賣 6,000 萬歐元。

劉強東表示，製造業跟網路不一樣，可能需要 10 年 20 年通過品質、技術、綠色環保獲得全世界消費者的認可。

劉強東創立的獨立遊艇品牌 Sea Expandary，周二與深圳、珠海等地政府簽署戰略合作協議。Sea Expandary 預計將在珠海投資建設遊艇製造基地，在深圳建設遊艇事業中國總部，參與深圳多座碼頭及配套設施的建設營運。

此外，Sea Expandary 還將在大灣區布局研發創新中心、遊艇營運服務中心、保稅維修中心等一系列配套機構。