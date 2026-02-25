鉅亨網編輯林羿君 2026-02-25 09:49

戰火升溫美債卻下跌？德銀揭真正關鍵在油價。(圖:shutterstock)

該行檢視過去 30 年多起重大地緣政治事件，包括 1990 年伊拉克入侵科威特、2001 年 911 世貿恐攻，以及俄羅斯入侵烏克蘭等。

德意志銀行美國利率主管馬修 · 拉斯金（Matthew Raskin）於周二 (24 日) 發布的報告中指出：「研究結果顯示，油價上漲與經濟數據利多會顯著推升殖利率；政策不確定性的增加則會壓低殖利率。相較之下，地緣政治衝擊對殖利率並無直接影響。」

該報告強調，就美國公債殖利率而言，油價已成為追蹤走勢的「核心變數」。

此項研究發布之際，正值華盛頓與德黑蘭緊張局勢升溫。美國總統川普上周五 (20 日) 表示，若美伊雙方無法達成外交解決方案，他正考慮對伊朗採取軍事行動。

川普目前要求伊朗簽署協議，限制其核能與軍事能力。美軍在該地區的兵力部署，極可能已達到自 2003 年入侵伊拉克以來的最大規模。