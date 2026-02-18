鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-18 09:30

據《MarketWatch》報導，美股標普 500 指數周二 (17 日) 收盤距離 1 月底創下的歷史收盤高點僅約 1.9%，此前經歷一段明顯跌勢後，午盤在科技股反彈帶動下走高。

市場對人工智慧 (AI) 的憂慮已不再侷限於少數高成長科技公司可能在 AI 上過度支出的問題。如今，投資人也擔心 AI 可能使整個產業過時，並對白領工作構成威脅。

富國銀行投資研究院 (Wells Fargo Investment Institute) 全球股票與實質資產主管 Sameer Samana 周二表示，「似乎沒有人知道一年後在 AI 方面，世界究竟會變成什麼樣子。」

Samana 指出，一種敘事認為 AI 將「吞噬世界」，未來將不再有任何入門級工作。另一種看法則是，一年後 AI 將被納入工作流程中，並仍會有足夠的工作機會。

在這兩種極端之間，投資人一方面買進公用事業、發電與工業類股——這些產業將支撐 AI 競賽——但同時布局防禦型資產，如必須性消費類股與固定收益。Samana 表示，「你也可以把 10 年期美國公債納入這個投資籃。」

美債市場回溫

隨著科技股走弱，債券市場出現反彈，而科技股長期以來一直是本輪牛市的核心。當債券價格上漲時，殖利率便會下降。

如下圖所示，自去年 10 月以來，科技股的賣壓拖累整體標普 500 表現，即使對科技權重較低的等權重指數表現已跑贏大盤。

根據 FactSet 資料，截至周二，本月亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 股價下跌約 16%，Alphabet(GOOGL-US)Meta Platforms(META-US) 跌幅均超過 10%，微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 股價則下跌 15.9%。iShares 擴展科技軟體產業 ETF 周二下跌 2.2%，使其在 2026 年累計跌幅達 23.4%。

Wellington Management 固定收益投資組合經理 Brij Khurana 表示，「最令人驚訝的是，整體股市仍接近歷史高點，但同時部分科技與軟體股今年卻下跌超過 20%。」

他認為，「債市正在從中接收訊號。」近期的通膨與勞動市場數據緩解了先前推升殖利率的壓力，同時日本債券市場也出現更多穩定跡象。

然而，一大隱憂在於，今年下半年企業可能需要開始為其 AI 支出提出合理解釋，或甚至可能削減人力。「市場擔心未來某個時間點會出現裁員潮。」

根據 FactSet 資料，10 年期美國公債殖利率周二大致持平，約為 4.05%，此前曾在隔夜一度下探至 4.02%。據道瓊市場數據，該水準仍比 2025 年 10 月 22 日創下的一年低點 3.95% 高出約 10 個基點。

Voya 投資管理公司投資長 Eric Stein 表示，股市目前呈現「先拋售、後提問」的氛圍。同樣地，10 年期殖利率下滑，反映「避險情緒升溫，而這種避險來自科技股」。

Hartford Funds 固定收益策略師 Amar Reganti 指出，自格陵蘭爭議事件後，政策面少了新的意外變數，這種相對平靜的環境也為債券上漲提供了背景。

Reganti 表示，「來自華府政策訊號的相對平靜，使美債市場得以獲得買盤支撐，這在其他時期往往較為困難。」

不過，Reganti 也不預期 10 年期殖利率會顯著進一步下滑，即便近期就業與通膨數據顯示，聯準會 (Fed) 可能擁有更大的降息空間。