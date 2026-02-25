鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-25 23:50

根據美國銀行全球研究部一項最新調查顯示，AI 泡沫首次超越地緣政治與央行政策失誤，成為信用投資者最擔憂的隱患，且這一擔憂正衝擊債券投資者，高評級信用債投資者目前預計超大規模雲端服務商今年債券發行規模將大幅飆升，達到 2850 億美元。

擠下地緣政治！美銀調查：一向穩健的債券投資人現在最擔心AI泡沫(圖:shutterstock)

調查顯示，約 23% 受訪者稱 AI 泡沫是他們最大的擔憂，而該行去年 12 月的調查中，這一比例僅 9%。包括亞馬遜、Google 母公司 Alphabet、Meta 在內的企業，都已宣布大規模支出計畫以擴大 AI 能力。

美國銀行信用策略師 Barnaby Martin 周二 (24 日) 在研究報告中表示，高評級信用債投資者目前預計，超大規模雲端服務商今年的發債規模將達 2,850 億美元，高於去年 12 月調查中預期的 2,100 億美元。

但 Martin 指出，投資人對未來科技顛覆衝擊的態度較為樂觀，僅 10% 稱最擔心 AI 導致企業被淘汰。

最近幾周，隨著對 AI 顛覆性衝擊的擔憂蔓延至多個產業，這種「被淘汰」的恐懼已經衝擊股市。在 Anthropic 宣布新 AI 工具後，軟體公司股價紛紛下跌。儘管自周二新一輪拋售潮以來有所反彈，但 iShares 軟體 ETF 今年來仍下跌超過 25%。

Martin 也說，地緣政治近期並非債券投資人關注的重要因素，即使美伊緊張局勢不斷升級，但僅 10% 投資人稱此事最讓他們憂心。