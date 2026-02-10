鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-11 06:44

黃金周二 (10 日) 下挫逾 1%，在投資人靜待遲到的美國就業與通膨數據，以研判聯準會 (Fed) 政策動向之際，市場進入盤整階段。

黃金現貨價下跌 1%，報每盎司 5013 美元。

4 月交割的黃金期貨收高 1%，報每盎司 5031 美元。

High Ridge 期貨公司金屬交易主管 David Meger 說：「在本周稍晚的大量關鍵經濟數據公布之前，金價出現小幅回檔或盤整。」

1 月非農就業數據將於周三公布，路透調查顯示經濟學家預估新增 7 萬人，而 1 月消費者物價指數 (CPI) 將於周五發布。

美國周二公布的 12 月零售銷售意外持平，令人擔憂消費者支出和整體經濟在進入新的一年以前，已經步上成長放緩的軌道。

經濟前景轉弱強化了降息預期，交易員預期今年將有兩次各 25 個基點 (1 碼) 的降息。

降息通常會降低持有黃金的機會成本，嘉惠這種不孳息的資產。

Meger 認為，金價支撐將持續來自美元疲軟、地緣政治緊張局勢以及降息預期，此外，5000 美元心理關卡本身也構成支撐。

根據周二公布的產業數據，1 月在金價狂飆之際，印度投資人 1 月在仍大舉湧入黃金 ETF，流入黃金 ETF 的資金首度超越流入股票基金的資金。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 3.3%，報每盎司 80.63 美元，前一日才大漲近 7%。

現貨白金下跌 1.8%，報每盎司 2084.42 美元。

現貨鈀金下滑 2.1%，報每盎司 1709.82 美元。

倫敦金銀市場協會 (London Bullion Market Association) 表示，截至 1 月底，倫敦金庫中的白銀庫存總量為 27729 公噸，與 12 月相比減少 0.3%。黃金庫存則上升 0.6% 至 9158 噸。