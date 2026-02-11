鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-12 05:10

黃金周三 (11 日) 上漲逾 1%，儘管美國優於預期的就業報告一度讓盤中漲幅收斂，但在長期買盤的穩定支撐下，仍幫助黃金重拾動能。

黃金現貨價上漲 1%，報每盎司 5074.29 美元，盤中稍早曾在觸及 5118.47 美元稍稍走軟。

4 月交割的黃金期貨收高 1.3%，報每盎司 5098.50 美元。

‌



美國 1 月就業成長意外加速，失業率降至 4.3%，這些勞動力市場穩定的跡象，可能為聯準會 (Fed) 提供政策觀望的空間，能在監控通膨之際，繼續讓利率保持一段時間不變。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「一份強勁的就業報告不會動搖黃金買盤背後的心理，這些是長期且從基本面出發的買盤。」

他補充說：「自上次大跌以來，金價整體呈現高位和低位同步抬升的趨勢。在債務擔憂與『撤離美國資產』題材的背景下，買盤信心依舊。」

受到美國總統川普提名華許 (Kevin Warsh) 出任下一任 Fed 主席影響，金價曾在 1 月 30 日和 2 月 2 日連續兩個交易日大跌。但在地緣政治與經濟不確定性加劇、以及央行加碼買進的帶動下，金價今年來仍累積超過 17% 漲幅，延續去年的創紀錄漲勢。

路透調查顯示，經濟學家預期 Fed 將在主席威爾 5 月任期屆滿以前，都維持基準利率不變，但 6 月可能立即降息。

受訪經濟學家同時指出，在潛在繼任者華許的領導下，Fed 政策過於寬鬆的風險正在上升。

投資人正密切關注將於周五公布的美國消費者物價指數 (CPI)。

其他貴金屬交易