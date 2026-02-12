鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-13 05:19

美國強勁的就業數據，沖淡聯準會 (Fed) 短期內降息的希望，黃金周四 (12 日) 下挫至近一周低點，且在跌破 5000 美元關卡，拋售壓力明顯加劇。

黃金現貨價下跌 2.8%，報每盎司 4938.69 美元。

4 月交割的黃金期貨下跌 2.9%，報每盎司 4948.40 美元。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「在市場波動加劇之後，許多投資人為了保護止損部位，把止損單設在 5000 美元下方或 5100 美元上方。隨著價格下挫，這些止損單在 5000 美元下方被觸發，引發連鎖反應，導致價格在短時間內急劇下跌。」

周三公布的數據顯示，2026 年美國就業市場開局強勁程度超出預期，強化了政策制定者可能更長時間維持高利率的觀點。

最新數據顯示，美國 1 月非農就業人口增加 13 萬，12 月數據下修為增加 4.8 萬，失業率則小幅回落至 4.3%。

此外，截至 2 月 7 日為止一周，首次申請失業救濟金的人數下滑至 22.7 萬人。

強勁的勞動力市場狀況將增強 Fed 對經濟的信心，進而維持較高利率並確保通膨持續緩解。黃金本身不孳息，利率較高的環境中通常對其不利。

投資人正密切關注將於周五公布的美國消費者物價指數 (CPI)，以獲取更多關於 Fed 政策前景的線索。

Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter Grant 說：「市場預期整體 CPI 增幅將從 2.7% 放緩至 2.5%，甚至低至 2.4%。這可能會重新提振市場對降息的預期，對黃金來說是好消息。」

