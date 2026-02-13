〈房產〉永慶房產集團全台展店台達1950店 今年展店要跨大腳步站上2000大關

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-13 19:22

房仲業者永慶房產集團尾牙登場，永慶房產集團董事長孫慶餘在尾牙晚宴上率領高階主管舉杯，感謝所有永慶夥伴在 2025 年的付出。在市場不穩定的 2025 年，永慶房產集團憑藉「誠實服務」和「科技創新」雙引擎驅動，展店腳步依舊穩健，全年新展逾 130 店，全台門店數量突破 1950 店，預計今年 展店要跨大腳步，恢復年增 200 店的增速，估今年突破 2000 店。

永慶房產集團董事長孫慶餘。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房產集團雙北直營品牌永慶房屋更是在 2026 年的伊始，便已經在土城新展 1 店、同時宣布於新莊再展 1 店。

在孫慶餘董事長的帶領下，永慶以「先誠實，再成交」的理念，不斷深化誠實服務。身為房產科技領航者，永慶更以科技創新降低資訊落差、回應消費者對個人化服務的需求，致力為消費者打造更便利、高效率且公平透明的房產交易平台。隨著生成式 AI 在全球蓬勃發展，永慶於 2025 年推出業界首創的「永慶 AI 特助」，消費者只需提問，即可獲得 AI 推薦物件與關鍵房屋資訊，引領產業邁入「不用找，只要問」的 AI 房仲時代。

此外，永慶攜手政治大學不動產研究中心推出的「政大永慶租金行情地圖」，為租金行情長期不透明的狀況提供解方，提供更全觀的租賃行情參考。

憑藉著長期且有策略性的房產科技布局，永慶房產集團在 2025 年一舉囊括包含「亞洲科技卓越獎」與「國際創新獎」在內的國內外 4 項科技大獎，穩固永慶在房產科技中領先業界的關鍵地位。

永慶房屋指出，一向最挺員工的永慶房屋，即使面臨大環境不穩定，持續在 2025 年升級人資政策，為業務夥伴打造穩定且具幸福感的職場環境。「永慶薪自由」方案將業務新人的收入保障提升至前 12 個月每月 6 萬元，大幅減輕新人學習期間的經濟壓力，讓新人能專心累積實力；更推出「月休最高 10 天」福利制度，讓業務夥伴能夠好好充電休息，實現工作生活的平衡。身為科技房仲的領航者，永慶房屋於 2025 年再度導入「永慶 AI 智能教練」，可依據業務夥伴的工作狀況，協助夥伴精準做對事。

永慶深信「誠實」不只是經營理念，也是社會良善根基。2025 年永慶慈善基金會持續攜手雙北市、台中、台南與高雄的教育局推動「永慶誠實徵文比賽」，從南到北逾 700 所學校參與、募集逾萬件作品，讓誠實價值在下一代心中萌芽。永慶更善盡企業社會責任，助政府推動「地籍異動即時通」，結合地政司、警政署、各縣市地政局與警察局及里長，於全台各地舉辦逾 900 場「預防不動產詐騙公益講座」，高達 4.7 萬人次受惠，為消費者打造最堅實的房產安全防護網。

永慶也攜手大專院校，為學生和社會創造正向價值。永慶與政大從公益出發，攜手合作「政大永慶房價指數」、「政大永慶租金行情地圖」的開發；贊助「不動產論文研究獎」，不斷深化不動產研究、促進居住正義，同時永慶持續贊助世新大學女子排球隊，力挺學子勇敢逐夢。此外，秉持「社區好鄰居」的理念，永慶房屋深耕雙北社區，2025 全年參與近 4 萬場次活動，與居民共同打造美好宜居的社區環境。