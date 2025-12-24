〈房產〉永慶調查：電子出口旺+政策小鬆綁 消費者看跌房價比例下滑至39%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-24 20:26

永慶房產集團今 (24) 日發表趨勢前瞻報告，全台看跌明年第一季房市比例，由上季的 50% 下滑 11 個百分點至 39%，看跌比重縮小；看漲房價的比例由上季的 20% 增加至 26%，而持平比例也有小幅上升，從上季的 30% 增加至本季的 35%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，儘管目前房市政策尚未放寬，仍受銀行房貸緊縮及台灣央行第七波信用管制影響，交易量無明顯回溫。不過，在 9 月 4 日宣布新青安政策鬆綁後，以及今年下半年電子業出口持續暢旺，消費者對於未來房價下跌的預期比例有所下降，但消費者看跌房價比例仍高於看漲和持平比例。

消費者認為第七波選擇性信用管制是否有助於抑制房價上漲呢？陳賜傑說，根據本次調查結果顯示，發現 53% 消費者認為有幫助，25% 消費者認為沒幫助，顯示超過半數的消費者認為能有效抑制房價上漲。至於第七波選擇性信用管制，是否有助於打擊投機炒作呢？陳賜傑表示，調查結果顯示，有 59% 消費者認為有幫助，22% 消費者認為沒幫助，顯示政策獲得多數民意支持。

消費者是否支持第七波選擇性信用管制延續至 2026 呢？陳賜傑指出，根據調查結果顯示，有 68% 消費者支持第七波選擇性性用管制延續至 2026 年，顯示消費者期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境，若此一政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族群的購屋負擔將更為加重。陳賜傑補充，整體而言，此次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼，期望市場朝向更健全的長期軌道發展。

那麼，消費者如何看待 2026 年房市的價量表現呢？陳賜傑指出，本次調查結果顯示，發現 68% 消費者認為明年的房市交易量會與今年差不多，可能僅小幅震盪在正負 5% 內，至於房價部分，則有 80% 消費者認為明年房價可能呈盤整或小幅下跌，下跌幅度約在 5% 以內，顯示消費者對於明年的交易市況仍持保守看待，認為會延續今年的市況。

永慶本次調查也針對影響 2026 年房市走向的因素詢問消費者的看法，本次調查結果顯示， 68% 消費者認為影響 2026 年房市的最關鍵因素是第七波選擇性信用管制持續，其次是房貸緊縮也是重要變數，占比也高達 65%。