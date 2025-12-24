永慶葉凌棋：未來3年建商待售餘屋量增 明年房市價緩跌、量盤整

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-24 20:24

根據內政部統計，2023-2025 年新屋開工約有 38 萬戶左右，以開工後 3 年完工估算，預估 2026-2028 年將出現約 32 至 36 萬戶新屋完工潮。永慶房產集團業務總經理葉凌棋今 (24) 日表示，估算未來 3 年估有 8-10 萬戶建商待售餘屋量，市場供給增加。2026 年房市整體房市呈「價緩跌、量盤整」格局。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋。(鉅亨記者張欽發攝)

葉凌棋說，在國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給四大變數影響下，預期 2026 年房市回歸理性供需，市場仍以首購、自住族群為交易主力，因此，整體房市呈「價緩跌、量盤整」格局，但「區域分化」現象明顯。全年交易量估 25.1-26.4 萬棟左右，較 2025 年減少 3% 至增長 2% 之間。

至於房價部分，在第七波選擇性信用管制持續下，民眾持續看跌房價，且相較於一年前，房價已有下跌走勢，展望 2026 年，剛性需強勁的區域房價跌幅預估在 3-5% 左右，市場供給量大的區域，房價則有 5-7% 的跌價空間。

葉凌棋指出，觀察近兩年預售屋交易表現，自去年 7、8 月房貸緊縮以及 9 月央行第七波選擇性信用管制影響，買盤快速降溫，今年預售屋交易量自 4 月以來已連續 7 個月低於 4000 件，交易低迷。不過，反觀近幾年來建照、新屋開工還是維持高檔，高開工量加上預售銷售不振，市場新案去化速度慢，未來新建餘屋可能逐步累積。初步估算，未來 3 年估有 8-10 萬戶建商待售餘屋量，市場供給增。

葉凌棋指出，2026 年面臨全球 AI 產業走向、關稅協議後續發展仍未明朗，將是左右國內房市的重要因素。而兩岸關係也是影響房市的一大變數，美中關係的走向以及兩岸關係發展也將將牽動台海情勢。