鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-31 15:42

年底爲購屋旺季，但在台灣央行第四季理監事會決議第七波選擇性信用管制續行，加上買賣雙方對於價格認知拉鋸的交互影響下，市場並未出現明顯放量，永慶房屋指出，12 月全台交易量與 11 月相當，微幅量增 1%，年增 2%，反映目前房市已進入以自住需求為主、交易節奏趨於理性的階段。

根據永慶房產集團統計：與 11 月相比，台北市月增 8%，新北市月減 4%，桃園市月減 5%，新竹縣市微增 1%，台中市月增 3%，台南市月減 2%，高雄市微增 1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，央行第四季理監事會議決議第七波選擇性信用管制持續，雖銀行房貸緊縮狀況略微緩解，但整體放款條件仍維持保守，包含審核標準、收支比與成數限制，均讓部分有意購屋的民眾拉長決策期。

此外，近期在股市持續高檔盤整，出口暢旺以及經濟數據亮眼的狀況下，部分屋主惜售、不願讓價，而買方則期待房價下修而放緩購屋腳步，期望爭取較大的議價空間，買賣雙方價格認知落差持續拉鋸，目前市場交易以「符合行情、條件佳的物件」為主，讓 12 月房市交易量維持平穩，但難有擴量空間。

陳金萍進一步說明，若與去年 12 月同期相比，全台房市交易量年增 2%，台北市年增 3%，新北市年減 1%，桃園市年增 7%，新竹縣市年減 2%，台中市量增 9%，台南市年增 6%，高雄市則量增 1%。

陳金萍指出，觀察近期市況，政府政策支持首購、換屋等自住需求下，市場回歸以自住需求為核心的健康交易模式，不過，整體信用管制、貸款審查仍偏嚴，讓整體交易量維持平穩，但要明顯擴量成長實屬不易。