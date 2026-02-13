鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-13 15:25

商仲仲量聯行協助高雄市政府完成「捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都市更新案」招商，經評選由建商日勝生 (2547-TW) 獲選為最優申請人。此一公辦都更案預估投資達 88.5 億元，為台積電 (2330-TW) 高雄廠周邊首宗以產業政策為導向的公辦都更案，標誌著半導體 S 廊帶向北延伸的關鍵拼圖正式到位。

高雄「捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都更案」基地面積約 4200 坪，預計開發總樓地板面積約 3.4 萬坪，規劃興建三棟主體建築，功能涵蓋產業研發辦公、企業安家住宅及商業設施。有別於傳統都更案，本案在規劃初期即導入明確的產業機能。市府將優先分回企業安家住宅空間提供台積電及相關供應鏈員工租用，直接解決科技人才移居高雄的居住需求。建築量體透過空橋直接連通捷運 R17 世運站，落實大眾運輸導向發展（TOD）模式，實現「到站即到家、到站即到辦公室」的高效生活圈。

仲量聯行台灣分公司董事總經理侯文信表示，從事不動產顧問逾 20 年，觀察高雄「捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都更案」成功的關鍵在於高雄市政府展現了與科技產業同步的速度與精準度。

侯文信指出，半導體產業的建廠與擴張以季為單位競爭，「高雄市政府團隊推動本案時展現極高的行政效率與決策魄力。從土地盤點、招商條件設定到回應產業需求，市府團隊準確抓住台積電設廠與相關產業鏈的需求，透過公辦都更模式快速釋出精華土地，大幅降低投資人開發風險。

侯文信進一步分析，參考新竹科學園區發展經驗，半導體產業鏈群聚將帶動商務辦公需求顯著成長，此趨勢已反映在高雄近期的租金漲幅上。隨著台積電量產與供應鏈群聚效應擴散，北高雄楠梓產業園區周邊將形成結合半導體產業聚落與高品質生活的全新都心。

仲量聯行近年協助高雄市政府成功招商金額累計近 1500 億元，協助投資人參與高雄案件金額亦超過 600 億元。展望未來，仲量聯行將持續配合各地方政府交通建設，積極推動都市再生與 TOD 土地開發。