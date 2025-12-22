〈房產〉永慶雙北邁向350店土城率先開店 搶攻重劃區及交通要樞紐

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-22 19:14

在 11 月初宣布提前布局、並且設下在雙北市展店目標邁向 350 店的永慶房屋，不到 2 個月就正式宣布將在雙北市重劃區、交通重要樞紐等區域展店，並已確定 2026 年第一季於新北市土城區新展 1 店，在此一區域，永慶將搶得領先地位。

土城交易量逐年增高，永慶房屋決定在土城新展1店。(圖：永慶提供)

永慶房屋指出，永慶將於 2026 年第一季在新北市土城區新展 1 店，是永慶在土城的第 11 家門店，永慶房屋總經理吳良治表示，土城區優勢在於土城工業區、科技產業就業人口支撐基本買盤，除了捷運板南線外，未來萬大線通車後將讓交通機能更為完備，加上與中和、新莊等新北第一圈行政區相比，房價具備競爭力，首購與自住族群接受度高，交易量也逐年增高，看好土城未來的潛力，決定在土城新展 1 店。

全台房市交易量雖然受到台灣央行第七波信用管制的影響出現冷卻，吳良治總經理分析，永慶房屋目前展店戰略著重在重劃區、重要交通樞紐等區域，尤其是重劃區，將受惠台北市外溢買盤，在政策壓抑投資、回歸自住的市場環境下，購屋需求穩定，區域發展續航力強；重要交通樞紐則有生活機能良好的優勢，剛性需求穩定，因此都是永慶房屋展店的重點區域目標。

除穩健推動展店布局外，永慶房屋也同步加大招募力道，並持續加碼薪獎福利，為員工營造「錢多、假多、福利多」的三多幸福職場。