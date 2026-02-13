鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-13 18:40

本周外匯市場焦點高度集中於日元。受日本大選結果及財政政策預期轉向帶動，日元兌美元預計將創下自 2024 年 11 月以來、近 15 個月內的最大單周漲幅。截至周四 (12 日)，日元兌美元本周累計漲幅約 2.8% 至 3%，不過周五亞盤下挫，至台北時間周五晚，匯價來到 153.6 附近，全天挫約 0.5%。

高市早苗勝選緩解財政憂慮 日元有望創15個月來最大單周漲幅(圖:shutterstock)

本周日元的強勁走勢主要歸因於日本首相高市早苗領導的自民黨，在周日大選中取得壓倒性勝利。SMBC 首席外匯策略師 Hirofumi Suzuki 表示，這一選舉結果被市場解讀為自去年 7 月以來政治不穩定狀態的結束，促使先前大量的日元空頭部位進行平倉。

市場先前擔心財政刺激計畫可能導致預算惡化，但高市早苗在周一的新聞發佈會上重申，不會透過發行債券來為減稅措施融資，這番表態有效緩解了投資者對財政健康狀況的擔憂，並強化了市場對日本政府將維持「負責任財政」的信心。

野村證券首席策略師 Naka Matsuzawa 指出，外國投資者正積極買入日本股票與債券，顯示出市場正積極「押注日本」。

相較於日元的強勢，美元本周則顯著承壓。雖然美國 1 月份就業增長數據強勁，但由於就業類別過於集中且零售銷售數據疲軟，市場對美國經濟韌性仍存疑慮。目前市場預計聯準會在 3 月將維持利率不變，而 6 月降息的可能性已接近 50%。

在日元走強的輻射效應下，非美貨幣普遍上揚。澳幣受澳洲央行鷹派升息影響，觸及 3 年來的高點；人民幣兌美元則在農曆新年流動性需求的推動下，33 個月來首度突破 6.90 大關。