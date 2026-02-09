鉅亨網編譯許家華 2026-02-10 06:00

原油期貨價格週一 (9 日) 收盤上漲逾 1%，主因美國交通部對通過荷莫茲海峽與阿曼灣的美國籍船隻發布警示，要求船隻在航行時盡可能遠離伊朗領土，以降低遭攔查或扣押風險。市場認為，此舉再度凸顯美伊緊張局勢，可能影響全球能源供應穩定，推升原油價格走勢。

布蘭特 (Brent) 原油期貨收漲 99 美分，漲幅 1.5%，收於每桶 69.04 美元。

美國西德州中質 (WTI) 原油期貨上漲 81 美分，漲幅 1.3%，收於每桶 64.36 美元。

美國交通部海事管理局週一指出，歷史上通過荷莫茲海峽與阿曼灣的船隻曾面臨被伊朗部隊登船檢查的風險，最近一次發生在 2 月 3 日。該機構建議美國籍船隻在荷莫茲海峽向東航行時盡量靠近阿曼一側。

市場擔憂，美國與伊朗之間的緊張關係可能導致原油供應中斷。目前全球約五分之一的石油消費量須經由位於阿曼與伊朗之間的荷莫茲海峽運輸。

Ritterbusch and Associates 表示：「本週原油交易，甚至可能整個月，都與石油基本面關係不大，反而更取決於與伊朗相關的風險溢價變化。」

此前油價一度下跌，延續上週跌勢，主因美國與伊朗承諾在間接會談後持續對話，雙方形容會談具有正面進展。

然而，伊朗外交部長週六表示，若遭美軍攻擊，伊朗將打擊美國在中東地區的軍事基地。目前美軍已加強在該地區的海軍部署。

瑞銀石油分析師 Giovanni Staunovo 表示：「目前極難判斷局勢如何演變。」他補充指出：「市場正逐日觀察，並等待第二輪談判日期確定。」

投資人同時關注西方國家限制俄羅斯石油出口收入的措施。歐盟執委會提議全面禁止任何支持俄羅斯海運原油出口的相關服務。

消息人士指出，印度煉油廠過去是俄羅斯原油最大買家，目前正避免採購 4 月交付的俄油。Sparta 石油市場分析師指出，若印度全面停止採購俄羅斯原油，「將形成持續性的利多發展」。

另一方面，哈薩克由雪佛龍主導的田吉茲 (Tengiz) 大型油田產能已恢復至峰值約 60%，目標於 2 月 23 日前恢復至全面產量。