鉅亨網編譯許家華 2026-02-07 06:26

油價週五 (6 日) 收高，扭轉稍早跌勢，主因市場擔憂本週美國與伊朗談判未能降低兩國爆發軍事衝突的風險。交易員指出，談判結果不確定性持續籠罩市場，推升避險情緒，使油價在美國盤中一度大幅上揚。

布蘭特 (Brent) 原油期貨收在每桶 68.05 美元，上漲 0.50 美元，漲幅 0.74%。

美國西德州中質原油 (WTI) 收在每桶 63.55 美元，上漲 0.26 美元，漲幅 0.41%。

兩大指標油價在隔夜交易一度下跌，但在美國交易時段均上漲超過每桶 1 美元，隨後於收盤前漲幅收斂。

美國與伊朗透過阿曼斡旋進行談判，試圖縮小雙方在德黑蘭核計畫上的重大分歧。Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示：「我們在伊朗問題上不斷反覆，一天甚至一小時情勢都可能變好又變壞，市場目前維持對伊朗局勢的緊張觀望。」

伊朗國營電視於下午稍晚報導談判已結束。伊朗外交部長表示，談判代表將返回各自首都進行磋商，並將持續推進談判進程。

在會談舉行前，由於雙方對議程缺乏共識，市場對地緣政治風險感到不安。伊朗希望談判聚焦核議題，而美國則希望同時討論伊朗彈道飛彈計畫以及對區域武裝團體的支持問題。

若兩國緊張情勢升高，可能干擾石油供應，因全球約五分之一的石油消費需經由位於阿曼與伊朗之間的荷莫茲海峽運輸。沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特與伊拉克大部分原油出口均依賴該航道，石油輸出國組織 (OPEC) 成員伊朗亦是如此。若區域衝突風險下降，油價可能進一步回落。

另一方面，市場供給面亦出現變數。四名交易消息人士向路透表示，哈薩克本月透過俄羅斯主要出口路線的石油出口量可能減少最多 35%，主因 1 月電力設施發生火災後，大型田吉茲 (Tengiz) 油田仍在緩慢復產。