〈能源盤後〉美伊敲定談判時地 供應中斷疑慮暫緩 原油跌近3%
鉅亨網編譯許家華
在美國與伊朗同意於周五在阿曼舉行會談後，市場對伊朗原油供應中斷的疑慮暫時緩解，國際油價周四 (5 日) 震盪走低，收盤跌幅接近 3%。
- 布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 1.91 美元，跌幅 2.75%，收在每桶 67.55 美元。
- 美國西德州中質 (WTI) 原油期貨下跌 1.85 美元，跌幅 2.84%，收在每桶 63.29 美元。
Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，市場仍對美伊能否達成合理協議保持懷疑態度。他指出「市場目前傾向先給談判正面解讀，但最終結果仍充滿不確定性」。
本次談判背景為美國正在中東地區增加軍事部署，同時區域國家試圖避免爆發可能升級為更大規模戰爭的軍事衝突。Aegis Hedging 分析師指出，各方對談判範圍與目標存在不同預期，持續加劇不確定性，導致交易員在評估衝突升級與外交解決可能性時，原油價格波動加劇。
全球約五分之一石油消費量需經由位於阿曼與伊朗之間的荷姆茲海峽運輸。除伊朗外，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特與伊拉克等 OPEC 成員國大部分原油出口同樣依賴該航道，使該區域地緣政治風險對全球供應影響極大。
市場波動促使投資人今年積極鎖定油價。受中東供應風險與更多委內瑞拉原油流向美國墨西哥灣沿岸影響，今年 1 月 WTI Midland 休士頓合約交易量創歷史新高。
分析師表示，美元走強以及貴金屬市場波動，也在周四對大宗商品與整體風險情緒造成壓力。
供應面方面，交易員指出，本周俄羅斯出口至中國的原油折價擴大至歷史新高，賣方透過降價吸引全球最大原油進口國需求，同時抵銷可能失去印度市場訂單的影響。本周美國與印度宣布達成貿易協議，印度同意停止採購俄羅斯原油。
此外，三名分析師向路透表示，受 Vaca Muerta 頁岩油產量成長帶動，阿根廷能源貿易順差 2026 年可能由去年創紀錄水準進一步上升，預估落在 85 億至 100 億美元區間。
