〈能源盤後〉美伊談判恐破局 冬季風暴+庫存下降 原油大漲3% Brent叩關70美元

2026-02-05

原油期貨價格週三 (4 日) 大幅上漲約 3%，主因市場傳出美國與伊朗原訂週五舉行的談判可能破局，引發供應中斷疑慮升溫。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 2.13 美元，漲幅 3.16%，收在每桶 69.46 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.93 美元，漲幅 3.05%，收在每桶 65.14 美元。

《Axios》引述兩名美國官員報導指出，美方已拒絕伊朗提出變更週五談判地點的要求。近期兩大原油指標價格在談判緩解衝突希望與荷莫茲海峽供應風險升高之間反覆震盪。

ICIS 能源與煉油主管 Ajay Parmar 表示，若伊朗爆發熱戰，將威脅該國每日 340 萬桶的原油供應。但更關鍵的是伊朗掌控荷莫茲海峽，全球約 20% 的石油液體供應需經此運輸。他指出，目前市場仍存在風險溢價，這也是油價高於基本面水準的主要原因。

地緣政治緊張情勢近期持續升高。美軍週二擊落一架在阿拉伯海「具攻擊性接近」美國航空母艦的伊朗無人機。此外，海事消息人士與安全顧問公司指出，一批伊朗武裝快艇曾接近一艘位於阿曼北部、懸掛美國國旗的油輪。區域官員表示，美伊原定週五在阿曼舉行會談。

石油輸出國組織 (OPEC) 成員沙烏地阿拉伯、伊朗、阿聯、科威特與伊拉克，大部分原油出口均經由荷莫茲海峽，主要運往亞洲市場，使該水道成為全球能源供應關鍵節點。

另一方面，市場供應面也出現變化。消息人士與數據顯示，印度 1 月自俄羅斯進口原油量下滑，延續去年 12 月開始的下降趨勢，主因西方制裁壓力與美印貿易談判進行中，促使煉油廠尋找替代供應來源。

庫存方面，美國能源資訊署 (EIA) 表示，在冬季風暴影響美國大部分地區期間，上週美國原油庫存下降 350 萬桶至 4 億 2,030 萬桶，同時原油產量降至 2024 年 11 月以來最低水準。該數據與路透調查分析師原預估增加 48.9 萬桶形成明顯反差。