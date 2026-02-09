鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-09 11:48

儘管整體房市交易動能放緩，但預售屋房價卻仍持續飆高。依實價登錄資料顯示，六都預售屋房價皆呈現上漲趨勢，其中又以台南的漲幅最為顯著，平均單價由 2024 年的每坪 35.7 萬元上升至 2025 年的每坪 40.9 萬元，年漲幅達 14.6%，新北市緊追在後，年漲幅 14.5%，均價每坪 70.2 萬元。

房市交易放緩但預售屋還在漲 台南、新北一年飆漲逾14%。(鉅亨網記者張欽發攝)

而台中市年漲幅 12.0，桃園市 8.6%，高雄市 8.0%，就連房價基期相對較高的台北市也小幅成長 1.9%。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，在通膨預期、剛性需求及營建成本的支撐下，短期內預售屋房價要出現大幅回落的機率恐怕並不高。

莊思敏指出，預售屋價格持續上漲主要可歸因於近年原物料與人力成本居高不下，加上精華區的土地資源日益稀缺，導致建商的開發與營建成本持續增加，預售案價格自然難有下修空間。特別是今年初以來，營建業陷入「土方之亂」，土方處理費用急遽飆升，相關增加的成本，勢必也將反映在未來新推案的開價中。

同時，預售屋若直接降價恐影響已購客戶權益，因此建商多改以「買房送裝潢、送家電」等變相優惠方式讓利，而非直接下調售價。再者，雖然銀行房貸限縮與央行第七波信用管制大大提高了購屋民眾的貸款難度，但預售屋工程期較長，付款節奏相對彈性，購屋者無須立刻面對房貸壓力，對有預算考量的購屋族而言，仍具吸引力，這類剛性需求也為預售屋價格提供了支撐力道。

對於房價年漲幅領跑六都的台南、新北，莊思敏表示，隨著投資客大量退場，市場重心已回歸自住需求，而自住型買方往往更注重居住環境的成熟度與生活機能，這也使得精華區域的建案仍能維持一定的市場熱度。近年來，台南在東區、北區等地，陸續推出如「國城寶實」、「浩瀚無極」、「國泰原美」等指標建案，新北也有「潤泰 CITY PARK」、「漢皇 River Sky」等，這些精華區的高價建案進一步推升了區域整體的平均房價水平。

中信房屋台南永康永大加盟店店長陳佳純指出，儘管短期內受市場氛圍影響，台南房市交易量略有放緩，但台南利多題材豐沛，包括南科、台積電、北外環、捷運、鐵路地下化等，隨著建設項目的逐步落實，以及科技產業持續進駐，預期將吸引大量就業人口遷入，創造穩定的居住需求，區域房市長線發展依然看好。對自住客而言，當前反而是進場看屋、大膽議價的好時機。