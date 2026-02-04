鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-04 21:44

由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「通化安和公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案，今 (4) 日評選出由冠德建設 (2520-TW) 獲最優申請人，此一基地面積約 1306 坪。預計更新後興建 1 棟地上 23 層、地下 4 層建築，更新後樓地板面積約 9500 坪以上，總銷售金額 137 億元，

「通化安和公辦都市更新案」冠德預計興建後模擬圖。(圖：台北市住都中心提供)

「通化安和公辦都市更新案」基地位於台北市大安區安和路二段 32 巷以南、敦化南路二段 63 巷以北、敦化南路二段 63 巷 21 弄以東及計畫道路以西之完整街廓，面積約 1306 坪。「通化安和公辦都市更新案」都更基地位於敦南生活圈，周邊商業機能成熟，公有土地比例達 99%，並已取得全案地主 100% 同意。更新後應配合相關都市設計原則，及設置區民活動中心，以提升土地使用效益及公共服務機能。

台北市「通化安和公辦都市更新案」包含士林天母歷史建築「羅友倫故居」的修復再利用與後續營運，跨區實踐文化資產保存與公辦都更推動。「通化安和公辦都市更新案」案自 2025 年 2 月經台北市政府同意由本中心擔任實施者後，即積極辦理招商作業，並於 2025 年 9 月底公告招商並於今日完成綜合評選作業，順利選出最優申請人。