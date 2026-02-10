〈房產〉五大產業積極擴廠求即戰力 今年初這些上市櫃大廠已搶先購廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-10 10:55

台灣 2025 年經濟成長率高達 8.63%，創下近 15 年來新高，科技業功不可沒，不少科技廠今年也積極擴廠，今年初台光電 (2383-TW) 以 27.8 億元大手筆向遠東新 (1402-TW) 買下桃園觀音產業園區廠房，建物達 10185.13 坪，土地也超過萬坪最是醒目。

台光電以27.8億元大手筆向遠東新買下桃園觀音產業園區土地、廠房，圖爲台光電董事長董定宇。(鉅亨網記者張欽發攝)

其餘並包括力成科技 (6239-TW) 也花 17.8 億元在新竹產業園區購入 6117 坪的廠房；至於巧新科技 (1563-TW)) 則是在嘉義大埔美園區 12.3 億元購置廠房 5358 坪。

台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音產業園區位於桃園西北外圍，鄰近桃園國際機場、西濱快速道路、國道二號，對於製造、物流、出口型企業有天然的運輸與供應鏈優勢。園區內道路、污水處理、供電供水等基本設施齊全，其地價較龜山、中壢低，對企業進駐與投資較友善，吸引包括製造、生產、物流、科技等企業投資設廠，形成產業鏈集聚效應。

台灣房屋工業地產中心整理目前工業地產買方的前五大產業，需求量最大的是倉儲物流業，佔比約兩成，其次為食品製造業、科技業、資訊服務業與化工業，其中倉儲物流業不僅需求量大，購廠面積條件門檻也高，所需土地面積幾乎都要 5000-10000 坪；至於科技業、資訊服務業和化工業，土地面積 2000 坪起跳，廠房則至少都要 1200 坪以上；食品製造業的廠房面積較小，介於 500-1200 坪之間。

台灣房屋集團工業地產中心執行長陳璟葵分析，科技業、Ii 產業及綠能是世界趨勢，台灣科技廠具備技術優勢，更重要的是搶先卡位，且所需的廠房面積大，目前仍有不少科技業客戶還在積極尋覓廠房，尤其桃園、新竹等產業園區資源集中，成為設廠優先區域。