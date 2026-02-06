〈房產〉買氣變差 去年竹科、高雄園區周邊預售屋交易都年減逾8成
鉅亨網記者張欽發 台北
有科學園區坐落的行政區常吸引人口、產業的移入，帶動過去房市熱絡，不過 2025 年出現變化。房仲業者統計 2025 年 1-11 月各大科學園區預售屋的交易量，發現各園區預售屋量縮幅度顯著，竹科、高雄園區年減達 8 成以上，中科和台南園區也超過 75%，顯示儘管有園區的利多題材加持，這些行政區的交易量仍呈迅速量縮。
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2025 年全台 1-11 月的預售市場延續 2024 下半年低迷的市況，消費者購屋心態偏保守觀望，加上第七波信用管制續行，使投資買盤退場，量能迅速量縮。即使是先前自住買盤強勁的新竹科學園區，預售交易量也年減 83.1%，其中寶山鄉、竹北市更是量縮超過 85%。
寶山鄉和竹北市，2025 年 1-11 月的預售交易量分別量縮 88.2% 和 86.6%。陳金萍指出，寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，且因房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025 年預售交易量急度量縮。而竹北市為科技產業重鎮，因此也帶動龐大的高科技人才需求，使先前房市交易火熱。不過，2025 年在政策續行下，當地也不敵政策衝擊，預售交易量快速下降。
高雄科學園區 2025 年前 11 月預售屋量縮幅度居各大園區之首，較去年同期，年減 85.5%。陳金萍表示，高雄園區近年來受益於台積電的設廠投資，不只園區周邊土地飆漲，房價也跟著水漲船高。然而，自 2024 下半年開始，受銀行房貸緊縮和第七波信用管制的影響，高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價、交易量也都開始修正。
其中，位於北高雄區域的橋頭及楠梓區，2025 年預售量縮幅度也大。陳金萍說，這兩區近年來被視為高雄的房市熱門區，其發展與科技產業高度緊密相連，因此房價漲幅兇猛。而 2025 年因政策續行，加上房價已來到高檔，且這兩區推案量極大，在買氣轉弱下，過多的供給量導致市場去化速度大幅放緩，消費者也期待能有較大的降價空間，使這兩區預售屋交易量縮顯著，橋頭區量縮 81.4%，楠梓區則量縮高達 87.5%。
- 多元配置 打造攻守兼備投資組合
- 想效法股神投資？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 買氣凍 大挫去年房屋委售成交比值 大新竹交易熱度消褪最多
- 非美國人也難逃全球稅網？資誠示警：贈與人非美籍 移轉房產恐遭課40%重稅
- 「通化安和公辦都市更新案」由冠德出線 完成後預計總銷137億元
- 台北電梯住宅大樓總價最親民路段 北投區這路段僅千萬元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇