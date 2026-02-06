〈房產〉買氣變差 去年竹科、高雄園區周邊預售屋交易都年減逾8成

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-06 11:38

有科學園區坐落的行政區常吸引人口、產業的移入，帶動過去房市熱絡，不過 2025 年出現變化。房仲業者統計 2025 年 1-11 月各大科學園區預售屋的交易量，發現各園區預售屋量縮幅度顯著，竹科、高雄園區年減達 8 成以上，中科和台南園區也超過 75%，顯示儘管有園區的利多題材加持，這些行政區的交易量仍呈迅速量縮。

去年竹科、高雄園區周邊預售屋交易都年減83%。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2025 年全台 1-11 月的預售市場延續 2024 下半年低迷的市況，消費者購屋心態偏保守觀望，加上第七波信用管制續行，使投資買盤退場，量能迅速量縮。即使是先前自住買盤強勁的新竹科學園區，預售交易量也年減 83.1%，其中寶山鄉、竹北市更是量縮超過 85%。

寶山鄉和竹北市，2025 年 1-11 月的預售交易量分別量縮 88.2% 和 86.6%。陳金萍指出，寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，且因房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025 年預售交易量急度量縮。而竹北市為科技產業重鎮，因此也帶動龐大的高科技人才需求，使先前房市交易火熱。不過，2025 年在政策續行下，當地也不敵政策衝擊，預售交易量快速下降。

高雄科學園區 2025 年前 11 月預售屋量縮幅度居各大園區之首，較去年同期，年減 85.5%。陳金萍表示，高雄園區近年來受益於台積電的設廠投資，不只園區周邊土地飆漲，房價也跟著水漲船高。然而，自 2024 下半年開始，受銀行房貸緊縮和第七波信用管制的影響，高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價、交易量也都開始修正。