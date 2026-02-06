〈房產〉購屋意願低落 家戶購屋比全數下滑 這三都會區創10年買氣新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-06 12:45

2025 年房市陷入急凍，房仲業者統計六都與內政部資料，全台六都 2025 年家戶購屋比全數下滑，其中新北市、桃園市與高雄市更寫下 2016 年以來新低紀錄。

2025年台中市梧棲區以高達21.3%的家戶購屋比奪冠。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，全台 2025 年在台灣央行強力打炒房之下，市場全面轉向空頭，致使六都家戶購屋比出現全面性衰退，甚至部分區域跌落至前波房市低點。

家戶購屋比是依照縣市年度買賣移轉棟數，並比較該行政區年末家戶數，可依據該數值高低，觀察區域買氣現況。綜觀六都表現，台北市 2025 年家戶購屋比以 2.1% 敬陪末座，象徵該市 2025 年每百戶中，僅約 2 戶人有買房，回到 2016 年水準；新北市則為 2.7%，創 2016 年以來最低；至於桃園市達 4.1%，象徵該市 2025 年每百戶中，有約 4 戶人家有買房，雖說該數據為六都最高，但仍創下自 2016 年以來的新低；台中市以 3.6% 位居第二，但仍是 2016 年以來的次低點；最後，高雄市家戶購屋比僅約 2.6%，是跌破 2016 年房地合一稅上路時的最低點。

賴志昶分析，過去幾年疫情後的房市熱潮，帶動不分南北的房價基期上漲，惟 2025 年面臨政策衝擊，大幅影響買家進場意願，令過去推案量大、房價漲勢兇猛的區域，如新北市、桃園市及高雄市等處，交易量體大幅萎縮，在去化速度明顯放緩之下，導致家戶購屋比劇烈修正。

另值得關注的是，2025 年六都家戶購屋比前 10 名行政區，台中市梧棲區以高達 21.3% 奪冠，意即每 100 戶中，就有超過 21 戶購屋，數據驚人。住商不動產台中海線加盟店店東陳威廷分析，梧棲區能有如此驚人買氣表現，主因在於區域內大型造鎮案在去年陸續完工交屋，在區域家戶數相對較小的情況下，衝高整體購屋比率；另外，梧棲近年受惠於台中港特區開發，加上三井 Outlet 商圈機能日趨成熟，同時具有捷運藍線議題發酵，並有風電產業帶來的就業人口紅利，讓該區成為海線房市亮點。