〈房產〉買氣凍 大挫去年房屋委售成交比值 大新竹交易熱度消褪最多

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-05 16:33

2025 年房市買氣低落，影響二手市場成交比例，住商機構統計實價登錄與各大銷售平台資料，全台 2025 年委售比僅 22.9%，象徵去年每 100 戶掛網銷售的物件，僅約 22.9 戶能順利成交，與 2024 年相比大幅下滑 13.4 個百分點。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，全台房價居高不下，加上銀行限貸令發酵，讓買方態度轉趨保守，導致市場去化速度顯著放緩。

買氣凍大挫去年房屋委售成交比值， 大新竹交易熱度消褪最多。(鉅亨網記者張欽發攝)

委售比是指成交物件數量占各平台委售物件數量之比例，意味著每百戶中，成功銷售的戶數，數值越高，代表買氣熱絡，走低則代表市場去化趨緩。根據數據，全台 2025 年委售比來到 22.9%，較前一年大幅滑落 13.4 個百分點，顯示去化難度顯著提升；綜觀七都表現，其中以大新竹年減 18.7 個百分點最多，2025 年委售比僅剩 19.2%。賴志昶分析，大新竹地區過去受惠於科技園區題材，房價漲勢凌厲，惟近期受政策與限貸等因素衝擊，買方追價意願降低，加諸區域屋主多為高資產族群，賣方降價意願亦不高，在買賣雙方對價格仍未有共識之下，致使區域買氣衰退。

‌



另值得關注的是，台中市雖跌幅 10.4 個百分點為七都最小，但其委售比僅 15.9%，是七都中去年交易動能最為疲弱區域。住商不動產中區協理賴萬分析，台中市近年來重劃區議題濃厚，包括七期、十四期、水湳經貿園區、十三期等近期都屬建商推案重鎮，擁有龐大待售量體，在過去景氣好時，供給能被投資與置產需求消化，惟隨著央行信用管制與限貸令齊發，投資風氣散去，僅剩在地客群支撐，在供給大於需求的情況下，台中房市觀望氛圍更顯濃厚。