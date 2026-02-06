鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-06 18:40

周五 (6 日) 亞洲交易時段，現貨白銀一度上漲 6.2%，報每盎司 74.09 美元，但在此之前，銀價曾一度跌向 64 美元，且前一交易日更錄得高達 20% 的跌幅，幾乎抹去了上個月的所有漲幅。

白銀價格之所以出現如此猛烈的震盪，主因在於其市場規模較小且流動性不足。目前的波動規模與速度是自 1980 年以來最顯著的，投機動量的放大與場外交易 (OTC) 的清淡進一步加劇了跌勢。

Saxo Bank 商品策略主管 Ole Hansen 表示，當波動率上升時，造市商往往會擴大價差並減少資產負債表的使用，這導致流動性在市場最需要支撐時反而最為微弱，使得「波動性開始自我餵養」。

這波貴金屬牛市此前受到地緣政治風險及對聯準會獨立性擔憂的支撐，吸引投資者在 1 月份大量湧入槓桿 ETP 與買權。然而，這股勢頭在 1 月底驟然停止，白銀在 1 月 30 日經歷了史上最大單日跌幅。

此外，中國買盤的縮減也是導致銀價失去支撐的關鍵。隨著中國國內價格對國際基準價轉為折價，投資者紛紛平倉，上海期貨交易所的持倉量降至 4 年多來最低。金瑞期貨分析師 Zijie Wu 指出，投資者在 2 月 16 日農曆新年長假前傾向於減持部位，這進一步削弱了市場動力。

相較於白銀，流動性較佳的黃金市場表現相對穩健。儘管金價也曾出現 2013 年以來最大跌幅，但目前已回升至每盎司 4,860.27 美元。包括富達國際 (Fidelity International) 與 PIMCO 在內的資產管理機構仍對黃金持長期看漲態度，認為其上行軌道依然完好。

然而，近期的高波動性也引發了對貴金屬避險功能的質疑。JPMorgan 的策略師甚至提出與傳統觀點不同的看法，認為比特幣在長期看來比黃金更具吸引力。