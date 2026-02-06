機構踩踏？比特幣市場現投降式拋售 IBIT爆量背後恐為對沖基金槓桿強平

鉅亨網新聞中心 2026-02-07 05:00

比特幣市場出現劇烈波動，市場焦點轉向機構資金動向。貝萊德旗下比特幣現貨 ETF (IBIT-US)周四 (5 日) 出現史上最高交易量，同時價格大幅下跌，引發市場猜測，認為可能與對沖基金持有的高槓桿部位遭強制平倉有關。市場人士指出，此次波動可能並非單純市場情緒變化，而是大型機構部位遭清算所引發的連鎖效應。

（圖：REUTERS/TPG）

根據 Nasdaq 數據，IBIT 當日交易量超過 2.84 億股，名義交易價值突破 100 億美元，較過去紀錄暴增 169%。此前 IBIT 最高交易量紀錄為 2024 年 11 月 21 日創下的 1.69 億股，本次交易量幾乎達到當時兩倍。價格方面，IBIT 單日暴跌約 13%，跌至約 36 美元，創 2024 年 10 月以來新低，年內累計跌幅擴大至 27%。盤中一度跌破 35 美元，為 2024 年 10 月 11 日以來最低水準。IBIT 曾於去年 10 月初觸及 71.82 美元高點，其後持續走弱。作為全球最大公開上市比特幣基金，IBIT 透過持有實物比特幣以追蹤現貨價格，而比特幣現貨價格周四一度跌至接近 6 萬美元水準。

交易量暴增同時伴隨資金快速流出及衍生品市場恐慌情緒升溫。SoSoValue 數據顯示，IBIT 單日資金淨流出達 1.75 億美元，占當日 11 檔比特幣 ETF 總淨流出 4.34 億美元的約 40%。期權市場方面，MarketChameleon 數據顯示，IBIT 長天期看跌期權相對看漲期權溢價超過 25 個波動率點，創歷史新高，顯示市場避險需求急速攀升。另有市場資料顯示，相關期權權利金規模約達 9 億美元，同樣創下歷史紀錄。

市場分析指出，交易量創新高與價格同步暴跌通常被視為投降式拋售訊號，意味部分長期持有者選擇認賠出場，市場可能進入熊市最劇烈的去槓桿階段，並可能展開較長時間的築底過程。不過市場人士亦提醒，即使出現投降訊號，也不代表市場已完成築底，因熊市持續時間可能超出資金承受能力。

BlockBeats 引述 DeFi Dev Corp 首席投資官兼首席營運官 Parker White 說法指出，此次波動可能來自一家或多家非加密背景對沖基金持有的大型 IBIT 部位。他表示，比特幣與股票同步下跌，但中心化金融平台清算規模相對有限，因此懷疑主要壓力來自傳統金融機構的 ETF 槓桿交易部位。

White 指出，部分基金可能透過高槓桿期權策略試圖扭轉市場走勢，但隨著比特幣持續下跌，虧損快速擴大，最終觸發強制平倉。他並指出，由於 13F 持倉申報存在時間延遲，相關機構持倉資訊可能需至 5 月中旬才會完整揭露，但若涉及規模龐大，市場通常難以長時間忽視。