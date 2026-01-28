鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-28 19:00

今年開年以來，國際金融市場經歷劇烈震盪，美元指數單週暴跌，創去年 4 月以來最差表現，全球資金以前所未有速度撤離美國資產，湧向新興市場與貴金屬。

《巴隆周刊》報導，這場由政治風險與流動性危機交織引發的「弱勢美元時代」，正推動全球資產配置邏輯發生根本性轉變，導火線則直指川普政府的激進政策。

當川普以格陵蘭島問題威脅對歐洲 8 國加徵關稅，市場瞬間拉響警報，這被視為將貿易工具「武器化」的極端行為，直接動搖了美元資產的信用根基。美國股匯債三市罕見同步下挫，黃金白銀等避險資產應聲大漲，「美元信用破裂交易」模式再度活躍。

雙重壓力下，「賣出美國」交易席捲全球。資金流向數據揭露驚人趨勢，歐洲股市則連六周吸引資金流入，日本股票基金單週湧入 22 億美元創 5 個月新高。新興市場成為最大贏家，MSCI 新興市場指數周線連 5 紅，今年來漲幅 7%，遠超標普 500 指數的 1%。

規模達 1350 億美元的 iShares 新興市場 ETF，1 月吸金超 65 億美元，逼近歷史高峰。

資金分佈呈現鮮明多元化特徵。亞洲科技股領漲後，拉美市場異軍突起。MSCI 拉美指數單週暴漲 7.6%，創 2018 年新高。

貨幣市場上，巴西貨幣里亞爾、哥倫比亞披索等新興市場貨幣集體升值超 3%，人民幣兌美元匯率強勢升破 7.0 大關，創 2023 年 5 月以來新高。

瑞銀財富管理首席投資官馬克 · 海費勒指出：「全球客戶正積極對沖美元風險，對中國科技股的信心推動資金重新配置。」

此外，美元貶值顯著提振有色金屬市場。根據中信期貨報告，美元破位下行成為基本金屬上漲的核心動力。在「弱勢美元預期 + 供應擾動」雙重支撐下，銅、鋁、錫價格全線走強。

銅價因印尼減產預期維持「震盪偏強」；鋁價受海外缺電制約產能影響同步看漲；錫價更因緬甸、印尼多重供應危機疊加半導體需求旺盛，呈現強勁上行態勢。

報導指出，美元目前陷入「方向不明、波動加劇」困局。美國經濟韌性支撐 Fed 謹慎立場，但財政擴張與關稅威脅持續推高風險溢價。

選擇權市場顯示，交易員正支付去年 6 月以來最高溢價對沖美元下跌風險。美國銀行警告：「格陵蘭島事件恐引發美元新一輪跌勢。」