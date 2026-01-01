鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-20 02:00

摩根大通 (下稱小摩) 策略師周一 (19 日) 宣布，新興市場貨幣的投資建議由「增持」下調至「中立」，理由是在經歷長達一年的強勁漲勢後，短期部位已呈現「超買」。

小摩觀點向來備受交易員重視，此次還同步將南非貨幣蘭特評等降至「中立」，不久前也已削減中東歐風險部位，並調整對墨西哥披索的看法。

小摩策略師在寫給客戶的最新研究報告中指出，在部位過度擁擠時，應適度降低短線風險，目前正是這樣的時間點。儘管美國貿易關稅帶來不確定性，國際投資人去年仍重新青睞新興市場資產，主要受到較高利率、具吸引力的估值及美元近 10% 跌幅推動​​，資金顯著回流。

過去一年，MSCI 新興市場貨幣指數上漲約 7.5%，本幣債券報酬近 20%，股指更飆漲近 40%。

但自今年初以來，新一波資金湧入令小摩內部外匯風險偏好指數攀升至明顯超買區域，超出「賣出訊號」門檻。分析師表示，已多次提醒投資人注意部位累積，決定短線獲利了結。此外，新興市場還必須應對委內瑞拉、伊朗、聯準會 (Fed) 獨立性、最高法院關稅裁決及格陵蘭相關關稅威脅等「噪音」，這些因素雖非主要原因，但可能相互疊加。